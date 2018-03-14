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США поддержали решение Британии выслать российских дипломатов из-за "дела отравленного шпиона"

15.03.2018 06:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Соединенные Штаты солидарны со своим ближайшим союзником — Соединенным Королевством и поддерживают решение Лондона выслать из Великобритании российских дипломатов. Об этом говорится в заявлении Белого дома, обнародованном в ночь на 15 марта.


Фото: Reuters

В нем сказано, что Вашингтон разделяют оценку Великобритании, согласно которой «Россия несет ответственность за безрассудную атаку с применением нервно-паралитического вещества на британского гражданина и его дочь». Ответ в качестве высылки российских дипломатов в заявлении назван справедливым.

«Это последнее действие России вписывается в модель поведения, согласно которому Россия игнорирует основанный на правилах международный порядок, подрывает суверенитет и безопасность стран во всем мире и пытается подорвать и дискредитировать западные демократические институты и процессы. Соединенные Штаты работают вместе с нашими союзниками и партнерами, чтобы добиться того, что такого рода чудовищная атака больше не повторится», — говорится в заявлении.

Незадолго до официального заявления Белого дома по поводу отравления в Солсбери Сергей Скрипаля, постоянный представить США при ООН Никки Хейли в ходе экстренного заседания Собвеза ООН заявила о вероятной причастности России к этому отравлению. ​

Ранее в среду премьер Великобритании Тереза Мэй, выступая в британском парламенте, прямо обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери. Она подчеркнула, что Москва в двухдневный срок не предоставила разъяснений, как могло отравляющее вещество, разработанное в России, попасть в Лондон.

Двумя днями ранее британский премьер заявила, что Москва «с высокой вероятностью» ответственна за отравление Скрипаля и его дочери Юлии, и поставила России ультиматум, потребовав «заслуживающих доверия» объяснений до полуночи 13 марта. Кремль в ответ на ультиматум заявил, что не приемлет «голословных обвинений» в отравлении Скрипаля, а «здравый смысл» исключает возможность каких-либо упреков в сторону России. Данная позиция доведена до Лондона, уточнил в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В среду Мэй сообщила, что в качестве ответных мер Лондон высылает из страны 35 российских дипломатов, приостанавливает все правительственные контакты на высшем уровне. Кроме этого, Великобритания не будет направлять правительственные делегации и представителей королевского дома Виндзоров на чемпионат мира по футболу в России. Также Мэй анонсировала меры экономического воздействия. включая возможную заморозку любых активов российского государства, и поправки к законопроекту о санкциях.

Дело отравленного шпиона. Как попытка убийства довела Москву и Лондон до ультиматума

 
 
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Белый дом отметил, что поддерживает решение Лондона выслать из страны российских дипломатов из-за "дела Скрипаля". По мнению Вашингтона, Москва своим поведением...

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