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Премьеры Словакии и Словении заявили о намерении уйти в отставку

15.03.2018 06:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Премьер-министр Словении Миро Церар и глава правительства Словакии Роберт Фицо объявили о намерении уйти в отставку со своих постов, сообщает Reuters.

Церар заявил об отставке спустя несколько часов после того, как Верховный суд страны отменил результаты референдума, который прошел в сентябре прошлого года. Тогда был утвержден проект по финансированию железной дороги Копер — Дивача. По словам словенского премьера, решение суда стало «последней каплей», которое переполнило чашу терпения правительства.

Как отмечается, президент Словении Борут Пахор будет официально проинформирован об отставке Миро Церара в четверг, 15 марта. На главу государства будут временно возложены дополнительные обязанности. Он должен будет организовать и провести парламентские выборы, дата которых еще не назначена, но запланирована на начало лета.

В свою очередь премьер Словакии Фицо объявил об отставке на фоне убийства журналиста Яна Куциака и его невесты, произошедшего в конце февраля. «Я посетил сегодня президента республики Андрея Киску и сообщил ему, что готов уйти в отставку», — сказал Фицо во время пресс-конференции.

Он отметил, что уйдет в отставку при выполнении трех условий. Во-первых, как подчеркнул Фицо, президент должен уважать результаты состоявшихся в 2016 году выборов в процессе формирования нового состава кабмина. Также Фицо поставил главе страны условие, согласно которому будет соблюдаться коалиционное соглашение между партиями, составляющими большинство в парламенте. И третье условие заключается в том, что новым главой правительства будет назначен представитель партии «Направление — социальная демократия», которую возглавляет Фицо.

12 марта глава МВД и вице-премьер Словакии Роберт Калиняк ушел в отставку на фоне расследования убийства журналиста Яна Куциака, занимающегося расследованиями коррупции и возможных связей словацких политиков с итальянской мафией.

 
 
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Премьер-министр Словении Миро Церар и глава правительства Словакии Роберт Фицо объявили о намерении уйти в отставку со своих постов.

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