Соединенные Штаты подвергли критике предвыборное выступление президента РФ Владимира Путина в Крыму и подчеркнули принадлежность полуострова Украине.



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"Владимир Путин в ходе митинга в рамках своей избирательной кампании в Крыму вновь подтвердил ложные притязания России на украинскую территорию", — говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт, обнародованном в среду, 14 марта.

По оценке Госдепа, выступив на митинге в Севастополе, Путин «еще раз открыто признал, что российское правительство пренебрегает международным порядком и неуважительно относится к территориальной целостности суверенных наций». В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что четыре года назад в Крыму был проведен «незаконный, сфабрикованный «референдум».

«Мы вновь подтверждаем нашу приверженность суверенитету Украины и ее территориальной целостности в ее международно признанных границах. Крым — это часть Украины, и наши санкции, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине», — подчеркнули в Госдепе.

Нойерт указала также на «колоссальные гуманитарные последствия действий российского правительства для населения Крыма». Российские «оккупационные власти» за последние четыре года развернули «кампанию принуждения и насилия» в отношении всех несогласных с аннексией, констатировала она.

К тем, кто подвергается политическим преследованиям в Крыму, Хизер Нойерт причислила крымских татар, этнических украинцев, проукраинских активистов, представителей гражданского общества и независимых журналистов. Представитель Госдепа также указала на «методичное подавление» неправительственных организации и независимых СМИ на полуострове.