МИД Украины прояснил судьбу договора о дружбе с Россией.

Ведомство подготовило несколько вариантов развития событий. Среди них — частичная или полная приостановка договора, а также его денонсация. Последнее слово — за президентом, подчеркивает Киев.

В отношении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, действие которого истекает в этом году, МИД Украины подготовил несколько вариантов дальнейших действий. Об этом сообщила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца, передает УНИАН.

«МИД подготовил ряд предложений и анализ относительно возможного приостановления самого договора — либо частично, либо полностью. Это разрешается международным правом и самим договором, то есть можно приостановить полностью или частично или его денонсация», — пояснила Беца.

При этом, по ее словам, указанные варианты событий — это не весь перечень того, как может поступить Украина. Представитель украинского МИД уточнила, что ведомство какого-либо окончательного решения не принимает.

«Окончательное решение принимает президент. Это договор от имени Украины», — подчеркнула дипломат.

В среду, 14 марта, о возможной денонсации со стороны Украины Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией сообщила депутат Верховной рады Светлана Залищук. Она рассказала, что о такой возможности проинформировал комитет по иностранным делам глава МИД Украины Павел Климкин.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной был ратифицирован Верховной радой в 1998 году. В 1999 году его ратифицировала Госдума. Действие документа было автоматически продлено на десять лет в 2008 году. В текущем 2018 году истекают очередные десять лет действия этого договора.