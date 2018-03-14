В Якутске из вылетавшего самолета просыпалось золото

При вылете из аэропорта Якутска у Ан-12 сорвало створку люка. На борту были золотые слитки общей массой 9 тонн, часть из них рассыпалась. Рыночная стоимость груза — около 22 млрд руб. (около 400 млн долларов), этот объем равен 40% добычи золота в Якутии.



Фото: crimlife_yakutia / «ВКонтакте»

В Якутске у грузового самолета Ан-12 при взлете воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Об этом сообщается на сайте АО «Аэропорт Якутск».

По данным Sakhaday, самолет перевозил золотые слитки. Он летел по маршруту рудник «Купол» — Красноярск, в аэропорту Якутска самолет должен был дозаправиться.

Общая масса перевозимого груза — 9 тонн, передает портал. Исходя из учетных цен ЦБ в 2 425,42 рос. руб. за грамм, стоимость находившегося на борту самолета золота составляет 21,8 млрд рос. руб.

Отмечается, что из-за неправильной фиксации груза, у него оторвало часть рампы. Она упала в Якутске неподалеку от авторынка «Лера». Часть груза просыпалась на взлетно-посадочную полосу. Уточняется, что уже найдены 172 слитка по 20 кг каждый. Все ли слитки были обнаружены, пока не ясно.

По информации полиции, которую приводит ТАСС , вес потерявшейся части груза — около трех с половиной тонн.

В результате инцидента никто не пострадал. На борту самолета было пять членов экипажа.

Как уточняет агентство YakutiaMedia со ссылкой на очевидцев, помимо золота, самолет вез бриллианты и платину. Часть груза оказалась на летном поле. Силовики оцепили территорию, в аэропорту установлен усиленный контроль полиции.

Как отмечается на сайте аэропорта, самолет принадлежит авиакомпании «Нимбус». Перед вылетом Ан-12 проверили техники. Согласно заполненным ими документам, самолет был исправен. Экипаж принял решение о возвращении воздушного судна в Якутск. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Маган в 12 км от города.

Проводится проверка для установления причин происшествия.

В авиакомпании «Нимбус» на звонки РБК не ответили. В золотодобывающей компании «Высочайший» РБК сообщил, что инцидент к ним «не имеет отношения». РБК также направил запросы в компании «Полюс», «Полиметалл» и «Селигдар».

Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту инцидента с самолетом Ан-12, говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

Согласно данным ведомства, ​у самолета Ан-12 авиакомпании «Нимбус», выполнявший рейс по маршруту «Якутск — Красноярск — рудник «Купол», при наборе высоты были повреждены створки грузового люка из-за смещения груза. Самолет, по данным ведомства, вез принадлежащий Чукотской горно-геологической компании и содержащий золото концентрат в слитках общим весом около 9,3 т.

В результате аварии часть слитков рассыпалась по взлетно-посадочной полосе, а створка грузового люка упала на территорию авторынка. Сам же самолет благополучно приземлился в аэропорту «Маган» (Якутск).

По предварительной версии, причиной происшествия стала неправильная фиксация груза.

В России в 2017 году было добыто 255 т золота, в том числе 24 т — в Якутии. Добычу золота в этом регионе ведут более 60 предприятий.

Авиакомпания «Нимбус» зарегистрирована в 1992 году. Основной вид деятельности — грузовые воздушные перевозки. Согласно данным базы СПАРК, ее собственниками являются производственная компания «Термо-Пласт» и физлицо Светлана Хлюстина. Компания работает в том числе по контрактам с госструктурами: Авиалесоохрана, Минприроды Хакасии, Новосибирская авиабаза и проч. С 2015 года «Нимбус» выполнила госконтрактов на общую сумму более 100 млн руб. Выручка авиакомпании в 2016 году составила 158 млн руб., чистая прибыль — 400 тыс.