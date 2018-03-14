|
В Якутске из вылетавшего самолета просыпалось золото
15.03.2018 12:16 — Новости Мира | Tut.by
При вылете из аэропорта Якутска у Ан-12 сорвало створку люка. На борту были золотые слитки общей массой 9 тонн, часть из них рассыпалась. Рыночная стоимость груза — около 22 млрд руб. (около 400 млн долларов), этот объем равен 40% добычи золота в Якутии.
В Якутске у грузового самолета Ан-12 при взлете воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Об этом
По данным Sakhaday, самолет
Общая масса перевозимого груза — 9 тонн, передает портал. Исходя из учетных цен ЦБ в 2 425,42 рос. руб. за грамм, стоимость находившегося на борту самолета золота составляет 21,8 млрд рос. руб.
Отмечается, что из-за неправильной фиксации груза, у него оторвало часть рампы. Она упала в Якутске неподалеку от авторынка «Лера». Часть груза просыпалась на взлетно-посадочную полосу. Уточняется, что уже найдены 172 слитка по 20 кг каждый. Все ли слитки были обнаружены, пока не ясно.
По информации полиции, которую приводит
В результате инцидента никто не пострадал. На борту самолета было пять членов экипажа.
Как
Как отмечается на сайте аэропорта, самолет принадлежит авиакомпании «Нимбус». Перед вылетом Ан-12 проверили техники. Согласно заполненным ими документам, самолет был исправен. Экипаж принял решение о возвращении воздушного судна в Якутск. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Маган в 12 км от города.
Проводится проверка для установления причин происшествия.
В авиакомпании «Нимбус» на звонки РБК не ответили. В золотодобывающей компании «Высочайший» РБК сообщил, что инцидент к ним «не имеет отношения». РБК также направил запросы в компании «Полюс», «Полиметалл» и «Селигдар».
Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту инцидента с самолетом Ан-12, говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.
Согласно данным ведомства, у самолета Ан-12 авиакомпании «Нимбус», выполнявший рейс по маршруту «Якутск — Красноярск — рудник «Купол», при наборе высоты были повреждены створки грузового люка из-за смещения груза. Самолет, по данным ведомства, вез принадлежащий Чукотской горно-геологической компании и содержащий золото концентрат в слитках общим весом около 9,3 т.
В результате аварии часть слитков рассыпалась по взлетно-посадочной полосе, а створка грузового люка упала на территорию авторынка. Сам же самолет благополучно приземлился в аэропорту «Маган» (Якутск).
По предварительной версии, причиной происшествия стала неправильная фиксация груза.
В России в 2017 году было добыто 255 т золота, в том числе 24 т — в Якутии. Добычу золота в этом регионе ведут более 60 предприятий.
Авиакомпания «Нимбус» зарегистрирована в 1992 году. Основной вид деятельности — грузовые воздушные перевозки. Согласно данным базы СПАРК, ее собственниками являются производственная компания «Термо-Пласт» и физлицо Светлана Хлюстина. Компания работает в том числе по контрактам с госструктурами: Авиалесоохрана, Минприроды Хакасии, Новосибирская авиабаза и проч. С 2015 года «Нимбус» выполнила госконтрактов на общую сумму более 100 млн руб. Выручка авиакомпании в 2016 году составила 158 млн руб., чистая прибыль — 400 тыс.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При вылете из аэропорта Якутска у Ан-12 воздушным потоком сорвало створку люка. По данным очевидцев, самолет перевозил драгметаллы и бриллианты. Часть груза в...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии