Президент Владимир Путин рассказал о готовности в конце 1990-х годов работать таксистом в Санкт-Петербурге, после того как мэр Анатолий Собчак проиграл губернаторские выборы. Об этом он сказал в интервью для фильма «Путин» политического обозревателя ВГТРК, пресс-секретаря предвыборного штаба Путина Андрея Кондрашова. Фрагмент опубликовал на своей странице в социальной сети «Одноклассники» телеведущий Дмитрий Киселев.



Фото: пресс-служба Кремля

«Я даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать? Я не шучу, куда деваться. Двое детей маленьких», — отметил Путин во второй части кинокартины. «Поэтому когда предложили переехать в Москву и заняться юридическими делами в управлении делами президента, я согласился и приехал», — пояснил он.

Глава государства добавил, что никогда не хотел уезжать из Петербурга, однако благодарен, что его пригласили на работу в столице, где он и смог обосноваться.

В июне 1996 года в Петербурге состоялись выборы губернаторов, на которых Анатолий Собчак уступил своему конкуренту Владимиру Яковлеву. Главой предвыборного штаба Собчака был Путин. После поражения Собчака Путин ушел из мэрии и был приглашен на работу в Москву на должность заместителя управляющего делами президента России Павла Бородина.

Путин в интервью также рассказал детали того, как в 2002 году он принимал решение о штурме театрального центра на Дубровке, где террористы захватили в заложники зрителей мюзикла «Норд-Ост».

«Конечно, здесь не было другого варианта», — ответил он на вопрос о том, принимал ли он сам решение о штурме захваченного здания. «Никто, кроме меня, это решение принять не мог», — заявил президент.

«Уверен, что если бы ничего не делать, количество жертв было бы гораздо больше», — сказал президент.