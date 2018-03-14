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Собчак высказалась за санкции против "друзей Путина" из-за дела Скрипаля

15.03.2018 13:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак высказалась за новые санкции в отношении Москвы в случае подтверждения подозрений о причастности России к отравлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Об этом Собчак заявила в интервью немецкому таблоиду Bild, которое опубликовано в четверг, 14 марта.


Фото: sobchakprotivvseh.ru

 

«Если за покушением с применением нервно-паралитического вещества стоит Москва, новые санкции Запада неизбежны», — приводит ее слова газета. При этом она высказалась за персональные ограничительные меры против «друзей Путина и коррумпированных государственных элит», а также концернов вроде «Роснефти» и «Газпрома».

«Не должно быть санкций, которые снова затронут только простой российский народ. Их надо ослаблять одновременно с ужесточением ограничительных мер против путинских элит», — убеждена Ксения Собчак.

В штабе Собчак предлагают Берлину отказаться от «Северного потока-2»

По мнению политтехнолога штаба Собчак Виталия Шклярова, одной из штрафных мер мог бы стать отказ Германии от реализации проекта газопровода «Северный поток-2».

«Это один из престижных проектов России, который позволяет Кремлю, с одной стороны, получать больше прибыли от продажи газа, а с другой — шантажировать Восточную Европу с помощью сырьевых ресурсов», — констатировал он в интервью Bild. В то же время высылку дипломатов Шкляров назвал неэффективной и добавил, что такие действия позволяют Путину выставлять Россию жертвой Запада.

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