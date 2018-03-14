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Генпрокурор Украины обвинил Надежду Савченко в подготовке теракта
15.03.2018 13:15 — Новости Мира | Tut.by
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил депутата Верховной рады Надежду Савченко в подготовке теракта в парламенте страны и предложил снять с нее депутатскую неприкосновенность.
«У следствия есть неоспоримые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала указания, как провести террористический акт здесь, в этом зале», — заявил Луценко, выступая в Верховной раде.
По его словам, она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи, «минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет».
Луценко добавил, что в четверг намерен внести в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко. Также стало известно, что Верховная рада исключила Надежду Савченко из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
Ранее в четверг Савченко прибыла на допрос в офис управления Службы безопасности Украины по Киеву. Она была вызвана СБУ по делу главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого украинские спецслужбы подозревают в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия.
Сама Савченко заявила, что расценивает заявления генерального прокурора как запугивание. «Меня не надо брать „на слабо“, я не из их породы. Я еще то — настоящее, что осталось в этой политике, поэтому я пришла на допрос», — сказала депутат.
По ее словам, ситуация вокруг Рубана свидетельствует о противостоянии между украинскими спецслужбами. «Одни подразделения, силы, структуры хотят выполнить задание для Украины и в пользу Украины, а другие подразделения и структуры им препятствуют», — отметила она.
9 марта украинские власти
В числе предполагаемых объектов покушения украинская спецслужба называет президента страны Петра Порошенко, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, главу Совбеза Александра Турчинова и министра внутренних дел Арсена Авакова.
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"У следствия есть неоспоримые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала указания, как...
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