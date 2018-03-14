ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США расширили санкции в отношении России

15.03.2018 18:48 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Минфин США подготовил новый санкционный список по России, который был опубликован на сайте ведомства. В список вошли сотрудники «Агентства интернет-исследований», которое ранее обвинили во вмешательстве в выборы в США.

США внесли в санкционный список 14 россиян и «Агентство интернет-исследований» («фабрику троллей») бизнесмена Евгения Пригожина. В список включены 12 человек, которых американские власти связывают с работой «фабрики троллей», и двое сотрудников Главного разведывательного управления (ГРУ).

Санкции предусматривают заморозку активов в США, принадлежащих фигурантам списка.

Напомним, в середине февраля Минюст США опубликовал список лиц, которым предъявлены обвинения в «попытке вмешательства в кампанию» по выборам президента США в 2016 году. В списке — 13 россиян, включая бизнесмена Евгения Пригожина, а также три компании — «Агентство интернет-исследований», известное как «фабрика троллей», и компании Пригожина Concord Management и Concord Catering.
В Кремле заявили, что не увидели в обвинительном заключении США «каких-то существенных доказательств» того, что «кто-то вмешивался во внутренние дела США».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таким образом, впервые был на практике применен новый закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
"Атака на суверенитет Великобритании". Трамп, Меркель, Макрон и Мэй требуют от России объяснений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика