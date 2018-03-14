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США расширили санкции в отношении России
15.03.2018 18:48 — Новости Мира | Tut.by
Минфин США подготовил новый санкционный список по России, который был
США внесли в санкционный список 14 россиян и «Агентство интернет-исследований» («фабрику троллей») бизнесмена Евгения Пригожина. В список включены 12 человек, которых американские власти связывают с работой «фабрики троллей», и двое сотрудников Главного разведывательного управления (ГРУ).
Санкции предусматривают заморозку активов в США, принадлежащих фигурантам списка.
Напомним, в середине февраля Минюст США опубликовал список лиц, которым
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Таким образом, впервые был на практике применен новый закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций".
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