США расширили санкции в отношении России

Минфин США подготовил новый санкционный список по России, который был опубликован на сайте ведомства. В список вошли сотрудники «Агентства интернет-исследований», которое ранее обвинили во вмешательстве в выборы в США.

США внесли в санкционный список 14 россиян и «Агентство интернет-исследований» («фабрику троллей») бизнесмена Евгения Пригожина. В список включены 12 человек, которых американские власти связывают с работой «фабрики троллей», и двое сотрудников Главного разведывательного управления (ГРУ).

Санкции предусматривают заморозку активов в США, принадлежащих фигурантам списка.

Напомним, в середине февраля Минюст США опубликовал список лиц, которым предъявлены обвинения в «попытке вмешательства в кампанию» по выборам президента США в 2016 году. В списке — 13 россиян, включая бизнесмена Евгения Пригожина, а также три компании — «Агентство интернет-исследований», известное как «фабрика троллей», и компании Пригожина Concord Management и Concord Catering.

В Кремле заявили, что не увидели в обвинительном заключении США «каких-то существенных доказательств» того, что «кто-то вмешивался во внутренние дела США».