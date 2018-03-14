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На дебатах кандидатов в президенты России один из них напал на доверенное лицо конкурента

15.03.2018 19:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Во время дебатов на канале «Россия 1» кандидат в президенты от «Коммунистов России» Максим Сурайкин накинулся на журналиста Максима Шевченко, который участвовал в программе как доверенное лицо Павла Грудинина.

Видео: «Россия 24«

Максим Сурайкин привел на дебаты бывшую сотрудницу «Совхоза имени Ленина». При ее появлении руководитель предприятия и кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин покинул эфир, оставив в студии своего представителя Максима Шевченко.

«Я хотела обратиться к Грудинину Павлу Николаевичу. Он меня увидел, сразу убежал. Он везде во всех интервью говорит, что я лгу, что я неправду говорю… Он нас выселил из квартиры», — сказала женщина.

Доверенное лицо Грудинина Максим Шевченко прервал выступление женщины со словами: «Во что вы выборы превращаете?». «Как могут два человека выступать. Давайте еще толпу позовем доверенных лиц, давайте превратим выборы совсем в цирк», — возмутился Шевченко. С ним начал спорить Сурайкин и ведущий дебатов Владимир Соловьев.

После словесной перепалки кандидат от «Коммунистов России» бросился к журналисту, однако его успели вывести из студии. Пока Сурайкина выводили, он обещал Шевченко сломать ему челюсть и называл его «наемной мразью».

 
 
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После словесной перепалки кандидат от "Коммунистов России" бросился к журналисту, однако его успели вывести из студии. Пока Сурайкина выводили, он обещал Шевченко...

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