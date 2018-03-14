Белоснежные и беззащитные. Детенышей тюленей варварски истребляют из-за меха
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15 марта в мире отмечают День защиты бельков. Из-за своего белоснежного окраса детеныши гренландского тюленя привлекают к себе повышенное внимание не только любителей природы, но и охотников за редким мехом. Чаще всего бельки становятся жертвами браконьеров. Но есть страны в которых охота на них официально не запрещена.
Беззащитные бельки — легкая добыча для охотников. Они не умеют еще плавать и не в состоянии оказать сопротивление человеку. Люди попросту забивают их насмерть железными дубинами. Высокий спрос на мех привел к тому, что этот вид животных оказался на грани исчезновения.
Детеныши появляются на свет в середине марта. Они дружелюбны, любопытны и любят, когда их гладят. Даже могут подставить животик. Главное, чтобы в этот момент поблизости не было мамы-тюленихи. Она не подпустит посторонних к своему малышу. Фото: Reuters Часто мамы уходят на охоту, но своих детенышей они не теряют. Уткнув нос в поверхность льда, тюлениха по запаху найдет своего белька, передвигаясь по его следу короткими толчками. Фото: Reuters Мех малышей остается белоснежным в течение двух недель после рождения, пока мать кормит их молоком. В этот период они еще не могут плавать и белый окрас — возможность спрятаться от хищников среди льдов. Фото: Reuters Глаза у бельков слезятся, поэтому кажется, что они плачут. Но это из-за того, что на суше глазам тюленя требуется дополнительное увлажнение. Эту функцию выполняют слезы. Фото: Reuters Тюленихи становятся очень агрессивными при приближении человека и готовы до последнего защищать своих детенышей. Фото: Reuters Международный день защиты бельков был установлен по инициативе Международного Фонда Защиты Животных IFAW. Из-за варварских методов охоты, в конце XX века тюлени оказались на грани исчезновения. Фото: Reuters Фото: Reuters Фото: Reuters
Акции в защиту животных 15 марта проходят по всему миру, в том числе и в Канаде, где охота на тюленей официальна не запрещена. Фото: Reuters
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Бельки - легкая добыча для охотников. Браконьеры попросту забивают их насмерть железными дубинами.
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