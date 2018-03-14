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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ушел в отставку из-за убийства журналиста

15.03.2018 19:39 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Словакии подписал заявление об отставке главы правительства Роберта Фицо. Его преемником назначен вице-премьер Петер Пеллегрини, кандидатуру которого одобрили все партии правящей коалиции.


Уже бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо и его преемник Петер Пеллегрини во время церемонии отставки и передачи полномочий в Президентском дворце. Братислава, Словакия, 15 марта 2018 года. Фото: Reuters

Президент Словакии Андрей Киска подписал прошение об отставке, поданное премьер-министром страны Робертом Фицо. Вместо него пост главы правительства займет вице-премьер Петер Пеллегрини, сообщил глава государства в четверг, 15 марта, в Братиславе. Кандидатуру Пеллегрини одобрили все три партии, входящие в правительственную коалицию.

Прошение об отставке Роберт Фицо подал на фоне политического кризиса, разразившегося в стране после убийства журналиста Яна Куцияка и его подруги Мартины Куснировой, застреленных в своем доме в конце февраля. Фицо согласился уйти в отставку при условии, что возглавляемая им партия «Направление — социальная демократия» получит право выдвинуть кандидата на пост премьер-министра.

Ян Куцияк расследовал влияние итальянской мафиозной группировки «Ндрангета» на правительство Словакии. В одном из своих последних материалов, который был опубликован на портале aktuality.sk уже после убийства журналиста, Куцияк обвинил приближенных премьер-министра Фицо в тесных связях с итальянскими предпринимателями, которые, в свою очередь, были связаны с мафией. Глава правительства Словакии отверг обвинения, заявив, что оппозиция использует убийство журналиста и его подруги как средство политического давления.

Два помощника премьера Фицо, чьи имена фигурировали в журналистском расследовании, покинули свои посты. В отставку подал и министр культуры Марек Мадарич, ведомство которого формально курирует журналистов в стране. В пятницу, 9 марта, в Братиславе, а также еще в 50 городах и крупных населенных пунктах страны прошли многотысячные митинги с требованием отставки правительства премьер-министра Роберта Фицо и объявления в Словакии досрочных парламентских выборов. Только в Братиславе в акциях протеста приняли участие более 40 тысяч человек.

 
 
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Прошение об отставке Роберт Фицо подал на фоне политического кризиса, разразившегося в стране после убийства журналиста Яна Куцияка и его подруги Мартины...

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