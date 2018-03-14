Совет ЕС распространил в четверг заявление о введении новых санкций против Сирии за химические атаки против мирного населения, датированное 19 марта, когда в Брюсселе пройдет встреча министров иностранных дел сообщества.

«19 марта 2018 года Совет ЕС добавил четырех человек в список лиц, являющихся целью ограничительных мер ЕС против сирийского режима, за их роль в создании химического оружия и его использовании против мирного населения», — говорилось в опубликованном заявлении.

В пресс-службе Совета ЕС уже назвали данный документ опубликованным по ошибке и сняли с сайта Совета.