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ЕС ошибочно озвучил будущее "решение глав МИД" о новых санкциях против Сирии за химатаки

15.03.2018 20:42 — Новости Мира | Tut.by  
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Совет ЕС распространил в четверг заявление о введении новых санкций против Сирии за химические атаки против мирного населения, датированное 19 марта, когда в Брюсселе пройдет встреча министров иностранных дел сообщества.

«19 марта 2018 года Совет ЕС добавил четырех человек в список лиц, являющихся целью ограничительных мер ЕС против сирийского режима, за их роль в создании химического оружия и его использовании против мирного населения», — говорилось в опубликованном заявлении.

В пресс-службе Совета ЕС уже назвали данный документ опубликованным по ошибке и сняли с сайта Совета.

 
 
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Ранее сообщалось, что Совет ЕС добавил четырех человек в список лиц, "являющихся целью ограничительных мер ЕС против сирийского режима.

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