МИД России опроверг факт разработки нервно-паралитического агента с названием «Новичок» в России и СССР. Источником информации о нем является лишь ряд лиц, которые эмигрировали из России, заявил замглавы российского ведомства Сергей Рябков.



Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Фото: Reuters

Разработки отравляющего вещества с названием «Новичок» не велись ни в СССР, ни в России. Об этом, как передает «Интерфакс» , заявил замглавы МИДа Сергей Рябков.

«Я хочу заявить со всей возможной определенностью, что никаких программ по разработке ОВ [отравляющего вещества] под названием „Новичок“ ни в СССР, ни в РФ не было», — заявил он. По словам Рябкова, информацию о том, что «якобы такая программа существовала, распространяют лица, которые в свое время были не без участия правительств западных стран переведены на Запад и, по сути дела, эмигрировали».

Он подчеркнул, что Москва прекратила заниматься разработкой новых образцов химического оружия в полном соответствии с международными соглашениями. «Любые разработки в сфере новых боевых отравляющих веществ были нами свернуты сразу после присоединения к профильной конвенции, и в прошлом году, как вы знаете, все запасы всех отравляющих веществ были уничтожены», — сказал он. Особое внимание Рябков обратил на то, что Великобритания отказалась предоставить России образцы того вещества, которым, по предположению британских следователей, был отравлен Скрипаль.

Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности также опроверг существование каких-либо разработок вещества под названием «Новичок» в России. «В Российской Федерации никакие научно-исследовательские и опытные конструкторские разработки под условным названием „Новичок“ не проводились», — обратился он к Совбезу ООН. Небензя назвал возможным источником происхождения подобного яда «страны, в которых с конца 1990-х годов по настоящее время и проводятся интенсивные исследования по указанным веществам, в том числе Великобритания». Вместе с тем в своей речи он не говорил о том, что разработка «Новичка» не велась в СССР.

О том, что в СССР и России вели разработки новых образцов химического оружия, в 1992 году в своей статье для газеты «Московские новости» под названием «Отравленная политика» рассказал химик Вил Мирзаянов. Он более 20 лет работал в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии (ГНИИОХТ), который занимался проблематикой химического оружия. Вместе с тем в написанной им статье не упоминалось названия нервно-паралитического агента «Новичок». Против Мирзаянова было возбуждено уголовное дело о разглашении государственной тайны и он был арестован. Однако в 1994 году его преследование прекратилось, уголовное дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления. В 1996 году Мирзаянов эмигрировал в США, где проживает до сих пор.

После эмиграции Мирзаянов написал несколько работ, в том числе и книгу «Государственные тайны: Российская программа химического оружия изнутри», изданную в 2008 году. В ней он упомянул о разработке семейства нервно-паралитических агентов нового поколения под общим названием «Новичок». Он подтвердил свои слова о существовании подобного яда уже после отравления Скрипаля, в интервью для СМИ. Он заявил, что нервно-паралитический препарат «Новичок» «в десять раз эффективнее любого другого нервно-паралитического вещества», а последствия его применения неизлечимы. По словам Мирзаянова, «Новичок» приводится в боевое состояние после смешивания двух безвредных компонентов, которые, как он предположил, российские спецслужбы могли провезти в Великобританию в дипломатической почте.

Вместе с Мирзаяновым о разработках новых типов химического вооружения в конце существования СССР рассказывали еще несколько химиков, в том числе Лев Федоров , работавший с 1978 года научным сотрудником Института геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ).

Официальные источники, подтверждающие существования нервно-паралитического агента «Новичок», отсутствуют. Однако 13 марта член Совета Федерации Игорь Морозов упомянул это вещество, говоря о том, что все запасы химического оружия в России были уничтожены. «Россия не только прекратила выпуск нервно-паралитических газов, в том числе „Новичка“, но и полностью уничтожила все их запасы. Это было сделано в соответствии с международными соглашениями под контролем международных наблюдателей ОЗХО», — сказал тогда Морозов.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за госизмену и сотрудничество с британской разведкой MI6. В 2010 году он был амнистирован и передан на Запад в рамках программы обмена шпионов. Скрипаль начал жить в Великобритании. 4 марта 2017 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены на скамейке возле торгового центра в Солсбери. Они остаются в живых, однако находятся в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила , что Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим агентом «Новичок», который разрабатывался Россией в нарушение договора о запрещении химоружия.