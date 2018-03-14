США обвинили Россию в кибератаках на энергосистему страны

Власти США утверждают, что Россия причастна к предпринимавшимся по крайней мере с марта 2016 года кибератакам на расположенные в США объекты инфраструктуры, промышленности, а также энергосистемы, в том числе связанные с ядерной энергетикой. Об этом говорится в уведомлении для коммерческих компаний, которое распространили в четверг министерство внутренней безопасности (МВБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США, сообщает Reuters .

По версии сотрудников этих ведомств, некие связанные с властями РФ структуры проводили «многоуровневую кампанию» с целью вторжения в «сети небольших коммерческих предприятий». Хакеры якобы «внедряли вредоносное программное обеспечение, занимались целевым фишингом, а также получали удаленный доступ к сетям в энергетическом секторе». Как утверждается в уведомлении, структуры, о которых идет речь, «осуществляли зондирование сети», а также собирали «информацию, касающуюся промышленных систем управления».

В документе уточняется, что хакеры, якобы связанные с Россией, действовали по крайней мере с марта 2016 года. По версии МВБ и ФБР, кибератаками были «затронуты многочисленные организации в сферах энергетики, ядерной энергетики, водоснабжения, авиации, строительства и важнейшей промышленности».

Как отмечается в уведомлении, сотрудники МВБ и ФБР выявили свидетельства осуществления данных кибератак и предприняли соответствующие меры, в том числе оповестили затронутые компании. В документе приводится подробное техническое описание действий, которые имели место со стороны хакеров.