ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США обвинили Россию в кибератаках на энергосистему страны

15.03.2018 21:02 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Власти США утверждают, что Россия причастна к предпринимавшимся по крайней мере с марта 2016 года кибератакам на расположенные в США объекты инфраструктуры, промышленности, а также энергосистемы, в том числе связанные с ядерной энергетикой. Об этом говорится в уведомлении для коммерческих компаний, которое распространили в четверг министерство внутренней безопасности (МВБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США, сообщает Reuters.

По версии сотрудников этих ведомств, некие связанные с властями РФ структуры проводили «многоуровневую кампанию» с целью вторжения в «сети небольших коммерческих предприятий». Хакеры якобы «внедряли вредоносное программное обеспечение, занимались целевым фишингом, а также получали удаленный доступ к сетям в энергетическом секторе». Как утверждается в уведомлении, структуры, о которых идет речь, «осуществляли зондирование сети», а также собирали «информацию, касающуюся промышленных систем управления».

В документе уточняется, что хакеры, якобы связанные с Россией, действовали по крайней мере с марта 2016 года. По версии МВБ и ФБР, кибератаками были «затронуты многочисленные организации в сферах энергетики, ядерной энергетики, водоснабжения, авиации, строительства и важнейшей промышленности».

Как отмечается в уведомлении, сотрудники МВБ и ФБР выявили свидетельства осуществления данных кибератак и предприняли соответствующие меры, в том числе оповестили затронутые компании. В документе приводится подробное техническое описание действий, которые имели место со стороны хакеров.

 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По версии МВБ и ФБР, кибератаками были "затронуты многочисленные организации в сферах энергетики, ядерной энергетики, водоснабжения, авиации, строительства и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
ЕС ошибочно озвучил будущее "решение глав МИД" о новых санкциях против Сирии за химатаки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика