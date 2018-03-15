10 самых дорогих и 10 самых дешевых. Рейтинг городов мира по стоимости жизни - 2018

Самым дорогим для жизни городом мира признан Сингапур, дешевле всего жить в Дамаске. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Worldwide Cost of Living 2018 , которое готовит издание The Economist. Что же касается нашей столицы, Минск традиционно в рейтинг не попал.



Фото: Flickr / Matthew Sharp

Организация Economist Intelligence Unit уже более 30 лет дважды в год выпускает рейтинг The Worldwide Cost of Living, который сравнивает цены на 160 товаров и услуг в 133 разных городах мира. Они включают в себя продукты, напитки, одежду, домашнюю утварь, предметы личной гигиены, аренду жилья, транспорт, коммунальные расходы, обучение в частных школах, стоимость развлечений, а также уровень зарплат. Исследование предназначено для того, чтобы помочь компаниям рассчитать компенсационный пакет для приезжающих экспатов.

10 самых дорогих для жизни городов мира

Сингапур был назван самым дорогим для жизни городом в мире, уже пятый год подряд. Примечательно, что такие «дорогие» города как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лондон, Токио и Москва не вошли даже в десятку самых дорогих городов мира.



1 место — Сингапур. Фото: Flickr / achresis khora

2 место — Париж, Франция. Фото: Flickr / Daxis

3 место — Цюрих, Швейцария. Фото: Flickr / Miquel Fabre

4 место — Гонконг. Фото: Flickr / dr as

5 место — Осло, Норвегия. Фото: Flickr / Sigurd Rage

6 место — Женева, Швейцария. Фото: Flickr / kaysgeog

7 место — Сеул, Южная Корея. Фото: Flickr / Carmine. shot

8 место — Копегаген, Дания. Фото: Flickr / Guillaume Baviere

9 место — Тель-Авив, Израиль. Фото: Flickr / xiquinhosilva

10 место — Сидней, Австралия. Фото: Flickr / Jason Tong

Цены в самых дорогих городах мира

Город Средняя стоимость 1 кг хлеба Средняя стоимость бутылки вина (750 мл) Средняя стоимость пачки в 20 сигарет Средняя стоимость 1 литра бензина Сингапур $ 3,71 $ 23,68 $ 9,66 $ 1,56 Париж $ 6,33 $ 11,9 $ 9,29 $ 1,77 Цюрих $ 5,31 $ 15,89 $ 9,48 $ 1,68 Гонконг $ 4,16 $ 16,16 $ 4,45 $ 1,24 Осло $ 5,91 $ 13,33 $ 7,29 $ 1,84 Женева $ 6,45 $ 8,37 $ 9,48 $ 1,55 Сеул $ 15,59 $ 27,02 $ 3,94 $ 1,34 Копенгаген $ 3,87 $ 13,28 $ 7,03 $ 1,67 Тель-Авив $ 5,10 $ 28,77 $ 9,03 $ 1,68 Сидней $ 3,99 $ 20,49 $ 23,89 $ 0,98

10 самых дешевых для жизни городов мира

Звание самого дешевого города мира в нынешнем году «заслужил» сирийский Дамаск. Чуть дороже жизнь в столице Венесуэле — Каракасе. В список десяти самых недорогих для проживания городов в мире попали также три города в Индии — это Бангалор, Ченнаи и Нью-Дели. Примечательно, что в рейтинг самых дешевых городов мира попал только один город в Европе — Бухарест.



133 место — Дамаск, Сирия. Фото: Wikimedia Commons

132 место — Каракас, Венесуэла. Фото: Flickr / Ricardo Regardiz

131 место — Алматы, Казахстан. Фото: pixabay.com

130 место — Лагос, Нигерия. Фото: Reuters

129 место — Бангалор, Индия. Фото: Wikimedia Commons

128 место — Карачи, Пакистан. Фото: Flickr / ACME

127 место — Алжир, Алжир. Фото: Flickr / Ath Salem

126 место — Ченнай, Индия. Фото: Flickr / Sudarsan Gopalan

125 место — Бухарест, Румыния. Фото: pixabay.com

124 место — Нью-Дели, Индия. Фото: Flickr / Ville Miettinen

Город Средняя стоимость 1 кг хлеба Средняя стоимость бутылки вина (750 мл) Средняя стоимость пачки в 20 сигарет Средняя стоимость 1 литра бензина Дамаск $ 0,6 $ 3,35 $ 1,55 $ 0,5 Каракас $ 2,25 $ 9,52 $ 0,69 $ 0,01 Алматы $ 1,02 $ 7,45 $ 1,07 $ 0,51 Лагос $ 1,16 $ 6,79 $ 1,26 $ 0,4 Бангалор $ 1,33 $ 16,42 $ 5,11 $ 1,15 Карачи $ 1,7 $ 14,14 $ 1,68 $ 0,68 Алжир $ 2,07 $ 10,2 $ 3,45 $ 0,32 Ченнай $ 1,2 $ 11,24 $ 4,59 $ 1,11 Бухарест $ 2,05 $ 4,98 $ 4,31 $ 1,28 Нью-Дели $ 1,07 $ 19,03 $ 5,11 $ 1,07