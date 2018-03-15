Зигмар Габриэль: Покушение на Скрипаля надо расследовать в ООН

Экс-глава МИД Германии предложил поручить расследование попытку убийства в Лондоне бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля организации ООН по контролю над химическим оружием.



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Ушедший накануне с поста министра иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал поручить расследование обстоятельств покушения в Лондоне на Сергея Скрипаля имеющимся для этого международным организациям. Политик заявил об этом в четверг, 15 марта, выступая с речью на торжественной церемонии Германо-российского форума, приуроченной к 25-летнему юбилею создания этой неправительственной организации.

По словам экс-главы МИД Германии, международные эксперты должны представить доказательства, позволяющие сделать выводы о том, кто несет ответственность за это преступление. «Мы все, — отметил Габриэль, имея в виду и Германию, и Великобританию, и Россию, — являемся членами ооновской организации по контролю над химическим оружием и наблюдению за его уничтожением, и было бы самым умным именно этой организации поручить расследование, предоставить ей для этого всю имеющуюся информацию, а уж потом извлекать политические выводы».

Такой подход, по мнению Габриэля, отвечал бы нормам правового государства — некто считается невиновным до тех пор, пока суд не докажет обратное. Вместе с тем, добавил он, соблюдение принципа презумпции невиновности ни в коей мере не следует рассматривать, как средство «снизить британскую тревогу и замять скандал, которым без сомнения является попытка убить человека с помощью химического оружия».

Одновременно Зигмар Габриэль предостерег от все более истеричной, по его оценке, общественной дискуссии и «раскручивания спирали взаимных подозрений и самых чудаковатых версий», которые напоминают ему худшие фильмы из серии о Джеймсе Бонде.