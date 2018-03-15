вещество, которым отравился Скрипаль, находилось в чемодане его дочери

Британские спецслужбы прорабатывают версию, согласно которой нервно-паралитическое вещество для отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля было помещено в чемодан его дочери Юлии до ее вылета из Москвы в Лондон. Об этом вечером в четверг, 15 марта, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.



Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Фото: metro.co.uk

Следствие полагает, что токсином мог быть пропитан предмет одежды, косметики или иной подарок, который был позднее открыт в доме бывшего разведчика в Солсбери, пишет издание. Как сообщается, британские правоохранительные органы убеждены, что злоумышленники легко могли проникнуть в квартиру Юлии Скрипаль в Москве, чтобы подложить яд в ее багаж. Таким образом, девушка могла непреднамеренно провезти вещество в Великобританию, прибыв в Лондон 3 марта рейсом из Москвы.

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году — получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», который разрабатывался в СССР и впоследствии в России. Лондон возложил ответственность за покушение на Скрипаля на Москву. Российская сторона отвергает свою причастность к преступлению.