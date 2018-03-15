Герой Украины Надежда Савченко попала в базу данных украинского сайта «Миротворец» как «пособница террористов и предатель родины». Об этом сообщает УНИАН .



Надежда Савченко. Фото: Reuters

«Предатель родины. Пособник террористов. Подготовка террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора и пророссийских террористических организаций. Подготовка государственного переворота», — говорится в сообщении «Миротворца».

Ранее Надежда Савченко обратилась с просьбой к президенту России Владимиру Путину. Она предложила обменять «всех пленных украинцев» на себя. «Я попросила его отпустить всех украинцев. Если цена — мой обмен — я согласна. Если бы мне предложили волю в России — это была бы для меня смерть. Я соглашусь на обмен, отсидеть свои 22 года в России, если взамен выпустят всех украинских пленных», — заявила она.​

15 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в планировании теракта в здании Верховной рады. «У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, лично вербовала, лично давала указания, как провести террористический акт в стенах парламента, уничтожив боевыми гранатами две ложи», — заявил он. Позже Луценко подал в Верховную раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.

При этом члены комитета украинского парламента по вопросам национальной безопасности и обороны поддержали предложение исключить Савченко из состава комитета. Кроме того, депутаты решили подготовить информацию о необходимости лишить Савченко звания Героя Украины. В ответ на это она сказала: «Я думаю, придет время, я кину президенту в лицо эту звезду».