супруга Дональда Трампа-младшего подала заявление на развод

Ванесса Трамп, супруга сына президента США Дональда Трампа-младшего, подала документы на расторжение брака. Об этом сообщает ​приложение к газете New York Post под названием Page Six со ссылкой на источники, близкие к семье Трампа-младшего.



Фото: Reuters

По их словам, 40-летняя Ванесса Трамп подала документы на развод в суд в нью-йоркском районе Манхэттен. Из документов следует, что Ванесса намерена развестись как можно скорее. При этом она не собирается судиться по поводу прав опеки над детьми и разделения имущества.

По словам источников, в последнее время пара испытывала трудности. Супруга Трампа-младшего была не довольна его постоянными разъездами. Помимо этого она тяжело переживала крайне пристальное внимание со стороны общественности после вступления Дональда Трампа в должность президента США.

Дональд Трамп-младший и Ванесса Хэйдон поженились в ноябре 2005 года. У пары пятеро детей. Трамп-младший вместе с братом Эриком в настоящее время руководят принадлежащей их отцу компанией Trump Organization.

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В феврале Ванесса Трамп была госпитализирована после получения письма, содержащего белый порошок внутри. Письмо было адресовано ее супругу. Позже белый порошок в конверте был признан безобидным. 1 марта прокуроры предъявили обвинение жителю штата Массачусетс, подозреваемому в отправке письма Трампу-младшему.