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супруга Дональда Трампа-младшего подала заявление на развод
16.03.2018 07:45 — Новости Мира | Tut.by
Ванесса Трамп, супруга сына президента США Дональда Трампа-младшего, подала документы на расторжение брака. Об этом
По их словам, 40-летняя Ванесса Трамп подала документы на развод в суд в нью-йоркском районе Манхэттен. Из документов следует, что Ванесса намерена развестись как можно скорее. При этом она не собирается судиться по поводу прав опеки над детьми и разделения имущества.
По словам источников, в последнее время пара испытывала трудности. Супруга Трампа-младшего была не довольна его постоянными разъездами. Помимо этого она тяжело переживала крайне пристальное внимание со стороны общественности после вступления Дональда Трампа в должность президента США.
Дональд Трамп-младший и Ванесса Хэйдон поженились в ноябре 2005 года. У пары пятеро детей. Трамп-младший вместе с братом Эриком в настоящее время руководят принадлежащей их отцу компанией Trump Organization.
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Ванесса Трамп, супруга сына президента США Дональда Трампа-младшего, подала документы на расторжение брака.
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