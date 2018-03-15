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Лавров ответил "допустившему хамство в адрес России" главе Минобороны Великобритании

16.03.2018 12:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Главе Минобороны Великобритании Гэвину Уильямсону, допустившему хамство в адрес России, просто хочется войти в историю. Такое мнение высказал в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Наверное, ему хочется тоже войти в историю какими-то громкими заявлениями, — предположил российский министр. — У Терезы Мэй „highly likely“ (перевод с англ. „с большой долей вероятности“ — прим. ТАСС) — главный аргумент в отношении вины России, а у него, значит, „Russia should go away and shut up“ (перевод с англ. „России нужно отойти в сторону и заткнуться“ — прим. ТАСС). Может, образования не хватает, я не знаю».

Накануне Уильямсон, выступая в аналитическом центре города Бристоль, посоветовал Москве «отойти в сторону и заткнуться». За эти слова его сразу раскритиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, указав, что Лондон за такими высказываниями скрывает обстоятельства инцидента вокруг отравления 4 марта в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

 
 
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Ранее Гэвин Уильямсон, выступая в аналитическом центре города Бристоль, посоветовал Москве "отойти в сторону и заткнуться".

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