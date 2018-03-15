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Россия пообещала Великобритании "мощнейшее давление"
16.03.2018 13:12 — Новости Мира | Tut.by
Москва будет оказывать на Великобританию мощнейшее давление по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, предупредил посол России в Лондоне Александр Яковенко. Заявление он сделал в эфире телеканала
«Мы будем оказывать мощнейшее давление на британское правительство по существу вопроса. Я уверен, что мы их с этой колеи уже не выпустим», — сказал он.
Ранее в российском МИД отметили, что считают действия Лондона информационно-политическим шоу, а заявления британского премьер-министра Терезы Мэй о причастности российской стороны к отравлению — грубой провокацией, подрывающей основы нормального межгосударственного диалога. Также отмечалось, что Москва скоро
14 марта
Скрипаля и его дочь Юлию
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Ранее в российском МИД отметили, что считают действия Лондона информационно-политическим шоу, а заявления британского премьер-министра Терезы Мэй о причастности...
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