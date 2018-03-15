Москва будет оказывать на Великобританию мощнейшее давление по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, предупредил посол России в Лондоне Александр Яковенко. Заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24» в пятницу, 16 марта, передает «Интерфакс» .

«Мы будем оказывать мощнейшее давление на британское правительство по существу вопроса. Я уверен, что мы их с этой колеи уже не выпустим», — сказал он.

Ранее в российском МИД отметили, что считают действия Лондона информационно-политическим шоу, а заявления британского премьер-министра Терезы Мэй о причастности российской стороны к отравлению — грубой провокацией, подрывающей основы нормального межгосударственного диалога. Также отмечалось, что Москва скоро вышлет британских дипломатов в ответ на действия Соединенного Королевства.

14 марта Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Она также официально обвинила Москву в попытке убийства бывшего шпиона и его дочери и заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией.

Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на улице в британском Солсбери начале марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом.