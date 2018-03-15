В Германии разгорелся скандал после слов главы МВД, что ислам чужд для его страны

Хорст Зеехофер занимает пост министра внутренних дел Германии всего несколько дней, но уже обозначил свое несогласие с Меркель по важному вопросу. В отличие от канцлера, он не считает ислам частью Германии.



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«Нет. Ислам не является частью Германии», — заявил он в интервью газете Bild, опубликованном 16 марта. Германия сформировалась под влиянием христианства, частью которого являются выходные воскресные дни, церковные праздники и такие ритуалы, как Пасха, Троица и Рождество, отметил Зеехофер.

«Живущие у нас мусульмане, естественно, являются частью Германии», — добавил министр. Это, однако, не означает, что «мы должны отказываться от собственных традиций из-за фальшиво понятой тактичности», подчеркнул он, сообщив о планах созыва исламской конференции для проведения дискуссии об интеграции мусульман в Германии.

Меркель и все остальные спорят с Зеехофером

Дискуссия о месте ислама в немецком обществе продолжается в Германии уже несколько лет. Канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно заявляла, что ислам является частью Германии, например, на встрече с премьер-министром Турции в Берлине в январе 2015 года. Впервые такое мнение публично высказал в 2010 году бывший президент ФРГ Кристиан Вульф.

Меркель немедленно отреагировала на реплику Зеехофера — через официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта. Хотя исторически на Германию больше всего оказали влияние христианская и иудейская традиции, однако не стоит забывать о живущих в стране 8 миллионах мусульман, заявил он в пятницу.

«На основе наших ценностной и правовой системы их религия, то есть ислам, тоже является частью Германии», — подчеркнул он.

Слова Зеехофера вызвали критику у новой уполномоченной правительства ФРГ по вопросам интеграции иностранцев Аннетте Видман-Мауц (ХДС).

«Такие реплики не двигают нас вперед. Они никак не помогают нам справиться со стоящими перед нами вызовами», — прокомментировала она заявление главы МВД.

Раскритиковал Зеехофера и премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль (СДПГ). «Странно, что министр в свой первый рабочий день вступает в совершенно ненужную конфронтацию с главой правительства», — заявил он.

Свое возмущение выразила также партия «Союз-90»/«зеленые». «Его реплика совершенно игнорирует наиболее важные вопросы» и «вредит стране», — считает эксперт «зеленых» по внутренней политике Константин фон Нотц.

Согласно данным опроса 2016 года, больше половины (60 процентов) немцев считают, что ислам чужд Германии.