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Высыпавшиеся из самолета золотые слитки вывезли из Якутии со второй попытки
16.03.2018 17:57 — Новости Мира | Tut.by
Самолет Ан-12 с грузом драгоценных слитков, которые при первой попытке взлететь просыпались на взлетную полосу, вылетел из аэропорта Якутска Маган, сообщает
«Самолет с грузом вылетел из Магана и отправился по маршруту», — рассказал собеседник агентства.
«При наборе высоты произошло повреждение створки грузового люка из-за смещения груза — концентрата, содержащего драгоценный металл, в слитках весом около 9,3 т, принадлежащего Чукотской горно-геологической компании», — говорилось в сообщении СК.
По данным ведомства, самолет принадлежит авиакомпании «Нимбус», при наборе высоты створки его грузового люка были повреждены из-за смещения груза.
Самолет следовал рейсом рудник Купол — Красноярск с дозаправкой в Якутске, после инцидента экипаж вернул машину в аэропорт Якутска Маган и совершил посадку.
15 марта глава московского представительства канадской Kinross Gold (группа компаний, в которую входит владеющая грузом Чукотская горно-геологическая компания) Станислав Бородюк рассказал, что все слитки, которые выпали из Ан-12 на взлетно-посадочную полосу, были собраны.
«Весь груз собран, поэтому вопрос страховки не стоит», — уточнил тогда Бородюк.
Kinross Gold является одной крупнейших золотодобывающих компаний мира. Она владеет проектами в Бразилии, Чили, Гане, Мавритании, России и США. В России Kinross разрабатывает рудники Купол и Двойное, которые находятся на Чукотке.
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"Весь груз собран, поэтому вопрос страховки не стоит", - уточнил представитель компании.
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