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"Шокирующее и непростительное нарушение правил". Кремль ответил главе МИД Великобритании

16.03.2018 18:37 — Новости Мира | Tut.by  
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает непростительным нарушением дипломатического этикета обвинения со стороны официального Лондона в адрес главы российского государства Владимира Путина в его якобы причастности к делу об отравлении осужденного в РФ за шпионаж в пользу Британии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, пишет ТАСС.

«Мы уже на различных уровнях неоднократно заявляли, что Россия не имеет никакого отношения к этой истории», — заявил Песков.

«Любая отсылка или упоминание нашего президента в этой связи является не чем иным, как шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличия», — подчеркнул он в ответ на просьбу прокомментировать заявление главы британского МИД Бориса Джонсона.

Напомним, как ранее заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон, «абсолютно ясно, что эта атака с применением нервно-паралитического агента была организована Россией». Джонсон заявил, что решение было принято именно Путиным «с высокой вероятностью» (overwhemlingly likely).

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.

 
 
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"Мы уже на различных уровнях неоднократно заявляли, что Россия не имеет никакого отношения к этой истории", - заявил Песков.

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