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"Шокирующее и непростительное нарушение правил". Кремль ответил главе МИД Великобритании
16.03.2018 18:37 — Новости Мира | Tut.by
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает непростительным нарушением дипломатического этикета обвинения со стороны официального Лондона в адрес главы российского государства Владимира Путина в его якобы причастности к делу об отравлении осужденного в РФ за шпионаж в пользу Британии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, пишет
«Мы уже на различных уровнях неоднократно заявляли, что Россия не имеет никакого отношения к этой истории», — заявил Песков.
«Любая отсылка или упоминание нашего президента в этой связи является не чем иным, как шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличия», — подчеркнул он в ответ на просьбу прокомментировать заявление главы британского МИД Бориса Джонсона.
Напомним, как ранее
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись
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"Мы уже на различных уровнях неоднократно заявляли, что Россия не имеет никакого отношения к этой истории", - заявил Песков.
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