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Могерини: Евросоюз продолжит политику непризнания Крыма частью России

16.03.2018 18:24 — Новости Мира | Tut.by  
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Евросоюз продолжит придерживаться так называемой политики непризнания Крыма частью России. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, распространенном в пятницу в Брюсселе.


Фото: Reuters

«ЕС остается приверженным полной реализации своей политики непризнания, в том числе посредством ограничительных мер. ЕС вновь призывает стран — члены ООН рассмотреть аналогичные меры по непризнанию в соответствии с резолюцией ООН 68/262″, — отметила Могерини.

По ее словам, ЕС также «не признает проведение Российской Федерацией выборов на Крымском полуострове». Могерини считает, что продолжающаяся «милитаризация полуострова» влияет на ситуацию в области безопасности в Черноморском регионе. По утверждению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, «в нарушение международного гуманитарного права жителям Крыма навязано российское гражданство и призыв в Вооруженные силы РФ». ЕС призывает к полному соблюдению международных стандартов в области прав человека на полуострове, подчеркивает Могерини.

Евросоюз в 2014 году объявил так называемую политику непризнания Крыма в составе России. В ее рамках были введены санкции в отношении Крыма и Севастополя — один из трех пакетов антироссийских санкций ЕС наряду с экономическими санкциями и черным списком юридических и физических лиц.

В рамках санкций против Крыма ЕС запрещает своим компаниям торговлю и любые финансовые отношения с российскими компаниями, базирующимися в Крыму. Кроме того, ЕС запрещает выдачу въездных виз владельцам российских загранпаспортов, полученных в Крыму, а также запрещает своим судам заходы в крымские порты, а самолетам — посадки в аэропортах полуострова, за исключением экстренных ситуаций.

 
 
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По ее словам, ЕС также "не признает проведение Российской Федерацией выборов на Крымском полуострове". Могерини считает, что продолжающаяся "милитаризация...

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