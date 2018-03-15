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Могерини: Евросоюз продолжит политику непризнания Крыма частью России
16.03.2018 18:24 — Новости Мира | Tut.by
Евросоюз продолжит придерживаться так называемой политики непризнания Крыма частью России. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, распространенном в пятницу в Брюсселе.
«ЕС остается приверженным полной реализации своей политики непризнания, в том числе посредством ограничительных мер. ЕС вновь призывает стран — члены ООН рассмотреть аналогичные меры по непризнанию в соответствии с резолюцией ООН 68/262″, — отметила Могерини.
По ее словам, ЕС также «
Евросоюз в 2014 году объявил так называемую политику непризнания Крыма в составе России. В ее рамках были введены санкции в отношении Крыма и Севастополя — один из трех пакетов антироссийских санкций ЕС наряду с экономическими санкциями и черным списком юридических и физических лиц.
В рамках санкций против Крыма ЕС запрещает своим компаниям торговлю и любые финансовые отношения с российскими компаниями, базирующимися в Крыму. Кроме того, ЕС запрещает выдачу въездных виз владельцам российских загранпаспортов, полученных в Крыму, а также запрещает своим судам заходы в крымские порты, а самолетам — посадки в аэропортах полуострова, за исключением экстренных ситуаций.
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По ее словам, ЕС также "не признает проведение Российской Федерацией выборов на Крымском полуострове". Могерини считает, что продолжающаяся "милитаризация...
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