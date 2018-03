Получить паспорт, покосить, поговорить. Зачем мировые знаменитости ездят в гости к президентам

16 марта президент Украины Петр Порошенко принял у себя известного французского актера Жана Рено. TUT.BY решил вспомнить, с какими знаменитостями мировой величины из сферы кино, шоу-бизнеса и спорта встречались главы государств.

Петр Порошенко вместе с женой встретил знаменитого актера, который сейчас снимается в украино-французском фильме «Последний шаг». Порошенко сказал, что является поклонников творчества Рено, видел много фильмов с его участием. Он убежден, что участие Жана Рено в картине послужит хорошей рекламой Украине.



Жан Рено и Петр Порошенко с женой Мариной. Фото: пресс-служба президента Украины

Рено поразила природа Карпат. Он считает, что сейчас кинопродюсеры должны обратить большее внимание на Украину для съемок фильмов.

Порошенко отметил, что в прошлом году инициировал изменения в законодательство, которые предусматривают ряд преференций для производства кино в Украине. Часть средств на съемку фильма, кстати, выделена из бюджета страны.

Беларусь

Другого знаменитого француза в 2015 году принимал президент Беларуси. Актер Жерар Депардье тогда побывал в официальной резиденции Александра Лукашенко «Озерный» в Острошицком городке.



Жерар Депардье и Александр Лукашенко. Фото: president.gv.by

Актера приняли радушно: он попарился в бане, отведал блюда белорусской кухни, а сам президент преподал ему урок косьбы. Кроме того, Депардье научили кормить с руки лошадь и прокатили на тракторе. Актеру поездка очень понравилась. Он заявил , что Беларусь даже лучше, чем Швейцария, а сам бы он хотел пожить среди крестьян.

В конце прошлого года актер вернулся в Беларусь, но уже не в гости к президенту, а на Минский завод виноградных вин, как винодел.

Американского актера Стивена Сигала президент Беларуси принимал в гостях в 2016 году. Гостю показали выращенные в президентской резиденции свеклу, капусту, морковь. Лукашенко прямо в поле почистил морковь и предложил ее актеру. Сигал не отказался.



Фото: БЕЛТА

Отведал Сигал и белорусского холодника, картошки и сала. Все это происходило во время уборки картофеля и бахчевых в резиденции президента.

Россия

А в России эти актеры встречались с президентом Владимирым Путиным не для обсуждения или дегустации продуктов сельского хозяйства. И Стивену Сигалу, и Жерару Депардье Владимир Путин вручил российские паспорта.

Депардье получил свой паспорт из рук российского президента в январе 2013 года, когда отказался от французского гражданства. Депардье заявил, что является поклонником русской культуры и образа мышления, любит президента России, и это взаимно.

Жерар Депардье и Владимир Путин. Фото:kremlin.ru

Сигалу российский паспорт Путин вручил в 2016 году. Президент РФ тогда отметил, что получение Сигалом российского гражданства — «абсолютно деполитизированный акт». По его словам, у актера много друзей в России и профессиональных планов, а наличие паспорта облегчит и общение, и реализацию задуманного.



Стивен Сигал и Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

Также российское гражданство получил актер боксер Рой Джонс-младший и боец смешанных единоборств Джефф Монсон.



Рой Джонс и Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

О намерении переехать в Москву заявляла итальянская актриса Орнелла Мути . Она даже получила на родине условный срок за то, что оформила фальшивый больничный ради ужина с Путиным в 2010 году.



Орнелла Мути (в красном) на благотворительном ужине, 11 декабря 2010 года. Фото: Reuters

В июне 2001 года Владимир Путин побывал на вечеринке в загородном доме российского режиссера Никиты Михалкова. Тот вечер Путин коротал с американскими и российскими актерами, среди которых были Джек Николсон, Лара Флинн Бойл, Шон Пенн, Миклош Янчо, Пета Уилсон, Андрей Кончаловский, Олег Меньшиков, Ингеборга Дапкунайте.



Джек Николсон, Владимир Путин, Пета Уилсон, Никита Михалков. Фото: Пресс-служба Кремля

Будучи премьером в 2010 году на экономическом саммите в Санкт-Петербурге Путин встретился с британской топ-моделью Наоми Кэмпбел , которая взяла у него интервью для журнала GO. Путин подарил ей альбом про боевые искусства.



Владимир Пути и Наоми Кэмпбел. Фото: ТСН

На том же форуме он провел встречу с американским актером Леонардо Ди Каприо . Тот пожертвовал 1 млн долларов из собственных средств на защиту амурских тигров.



Владимир Путин и Леонардо Ди Каприо. Кадр: Youtube

В 2003 году Пол Маккартни впервые приехал в Москву, чтобы выступить на Красной площади. Бонусом к поездке стала встреча Маккартни и его супруги с Владимиром Путиным в Кремле. Легендарный музыкант даже спел Путину Let It Be.



Прогулка Владимира Путина с сэром Полом Маккартни и его супругой Хизер Маккартни. Фото: пресс-служба Кремля

Чечня

Очень радовался в прошлом году новой встрече с известным боксером Майком Тайсоном Рамзан Кадыров. Звезда спорта и глава Чечни познакомились в 2005 году.



Рамзан Кадыров и Майк Тайсон. Скриншот РБК

Германия

В феврале 2017 года в немецкой столице во время кинофестиваля Берлинале американский актер Ричард Гир встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудили правозащитные темы, в частности, проблемы Тибета.



Ангела Меркель и Ричард Гир. Фото: Reuters

В том же месяце Меркель обсудила проблему наплыва мигрантов со знаменитым голливудский актером Джордом Клуни и его супругой Амаль . Жена Клуни — адвокат, она работает в «Международном комитете спасения».



Ангела Меркель и Джордж и Амаль Клуни. Фото: Reuters

Франция

Вопросы экологии недавно при личной встрече обсудили президент Франции Эммануэль Макрон и американский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.

A post shared by Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) on Jun 23, 2017 at 10:25am PDT

Великобритания

Больше всего звезд кино, спорта и шоу-бизнеса, пожалуй, повидала королева Великобритании Елизавета II. В разные годы она встречалась с Мэрилин Монро, Фрэнком Синатрой, The Beatleas, Катрин Денев, Барбарой Стрейзанд, Мэрил Стрип, Spice Girla, Дженнифер Лопес, Холли Берри, Мэлом Гибсоном, Твигги, Джуди Дэнч, Джоан Роулинг, Энрике Иглесиасом, Леди гагой, Элтоном Джоном, Анджелиной Джоли, Дэвидом Бэкхемом и другими.



В 2014 году королева Елизавета наградила актрису Анджелину Джоли званием почетной Дамы за вклад в борьбу за прекращение насилия против женщин, а также за активное участие во внешней политике Великобритании. Фото: Reuters

КНДР

Американский баскетболист Деннис Родман в 2013 году побывал в КНДР, где познакомился с лидером страны Ким Чен Ыном. После этого визита Родман заявил, что стал его другом на всю жизнь. Потом Родман еще бывал в Северной Корее и даже опровергал слухи о казни дяди лидера страны.



Фото: Reuters