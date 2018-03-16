Президент Украины Петр Порошенко выразил солидарность с Великобританией, которая заявила о вероятной причастности России к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом он заявил во время посещения Краматорска в Донецкой области и процитировал свое сообщение в Twitter .

«Хімічна атака» Кремля у Великій Британії - не що інше, як посягання на суверенітет Великої Британії. І наше послання Росії таке ж, як і слова британського міністра оборони Гейвіна Вільямсона: «Заткнутися та забратися геть». pic.twitter.com/KEsDjVfIoJ — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 марта 2018 г.

«Сейчас химическая атака Кремля в Великобритании — это шокирующий пример применения российского нервно-паралитического оружия на территории другого государства. И это не что иное, как посягательство на суверенитет Великобритании, и сегодня власти Великобритании четко отметили, что это сделано по непосредственному указанию руководства России», — заявил Порошенко.

От имени Украины он выразил солидарность с народом Соединенного Королевства.

«Как президент я целиком и полностью разделяю позицию, которая выражена во вчерашнем совместном заявлении руководителей США, Великобритании, Франции и Германии, и наше послание России такое же, как те слова, которые в четверг озвучил британский министр обороны Гэвин Уильямсон, — заткнуться и убираться вон!» — заявил президент Украины.

Напомним, 15 марта министр обороны Великобритании назвал отравление Скрипаля и его дочери в британском Солсбери «жестоким и возмутительным актом». «Мы на это ответили. Если честно, России следует отойти в сторону и заткнуться», — сказал Гэвин Уильямсон.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.