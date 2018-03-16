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Порошенко вслед за британским министром пожелал России "заткнуться и убираться вон"
16.03.2018 22:15 — Новости Мира | Tut.by
Президент Украины Петр Порошенко выразил солидарность с Великобританией, которая заявила о вероятной причастности России к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом он заявил во время посещения Краматорска в Донецкой области и процитировал свое сообщение в
«Сейчас химическая атака Кремля в Великобритании — это шокирующий пример применения российского нервно-паралитического оружия на территории другого государства. И это не что иное, как посягательство на суверенитет Великобритании, и сегодня власти Великобритании четко отметили, что это сделано по непосредственному указанию руководства России», — заявил Порошенко.
От имени Украины он выразил солидарность с народом Соединенного Королевства.
«Как президент я целиком и полностью разделяю позицию, которая выражена во вчерашнем
Напомним, 15 марта министр обороны Великобритании назвал отравление Скрипаля и его дочери в британском Солсбери «жестоким и возмутительным актом». «Мы на это ответили. Если честно, России следует отойти в сторону и заткнуться», —
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись
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"Химическая атака Кремля в Великобритании - это шокирующий пример применения российского нервно-паралитического оружия на территории другого государства", -...
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