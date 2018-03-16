ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Порошенко вслед за британским министром пожелал России "заткнуться и убираться вон"

16.03.2018 22:15 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент Украины Петр Порошенко выразил солидарность с Великобританией, которая заявила о вероятной причастности России к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом он заявил во время посещения Краматорска в Донецкой области и процитировал свое сообщение в Twitter.

«Сейчас химическая атака Кремля в Великобритании — это шокирующий пример применения российского нервно-паралитического оружия на территории другого государства. И это не что иное, как посягательство на суверенитет Великобритании, и сегодня власти Великобритании четко отметили, что это сделано по непосредственному указанию руководства России», — заявил Порошенко.

От имени Украины он выразил солидарность с народом Соединенного Королевства.

«Как президент я целиком и полностью разделяю позицию, которая выражена во вчерашнем совместном заявлении руководителей США, Великобритании, Франции и Германии, и наше послание России такое же, как те слова, которые в четверг озвучил британский министр обороны Гэвин Уильямсон, — заткнуться и убираться вон!» — заявил президент Украины.

Напомним, 15 марта министр обороны Великобритании назвал отравление Скрипаля и его дочери в британском Солсбери «жестоким и возмутительным актом». «Мы на это ответили. Если честно, России следует отойти в сторону и заткнуться», — сказал Гэвин Уильямсон.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Химическая атака Кремля в Великобритании - это шокирующий пример применения российского нервно-паралитического оружия на территории другого государства", -...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Получить паспорт, покосить, поговорить. Зачем мировые знаменитости ездят в гости к президентам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика