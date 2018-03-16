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Макрон: все указывает на виновность России в нападении на Скрипаля в Солсбери
17.03.2018 00:13 — Новости Мира | Tut.by
Франция считает Россию причастной к покушению на осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил в пятницу президент республики Эмманюэль Макрон журналистам перед переговорами в Елисейском дворце с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
В своем вступительном слове французский лидер заявил о безусловной поддержке Лондону. «Хочу обратиться со словами солидарности к нашим британским друзьям и еще раз высказать здесь всю союзническую солидарность Великобритании, которая подверглась нападению на собственной территории. Мы осуждаем это российское вмешательство и все, что произошло, поскольку все указывает на то, что именно Россия совершила это покушение на убийство», — утверждал он.
Как подчеркнул Макрон, Париж вместе с Берлином выступает за полный запрет на использование химоружия любого вида. «Мы хотим также еще раз подтвердить наше общее стремление — и мы с Германией постоянно в последние месяцы и годы настаивали на этом — запретить использование каких-либо видов химического оружия в соответствии с нашими обязательствами в рамках ООН и НАТО», — указал глава республики.
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Как подчеркнул президент Франции, Париж вместе с Берлином выступает за полный запрет на использование химоружия любого вида.
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