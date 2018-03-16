Си Цзиньпин переизбран на должность председателя КНР. Одним из первых его поздравил Лукашенко

Депутаты высшего законодательного органа КНР — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) — в субботу, 17 марта, единогласно переизбрали Си Цзиньпина на второй срок на пост председателя Китая, сообщает «Синьхуа» .



Си Цзиньпин, который сегодня был избран председателем КНР и председателем Центрального военного совета КНР на проходящей 1-й сессии ВСНП 13-го созыва, принес присягу на верность Конституции КНР в Доме народных собраний в Пекине. 17 марта 2018 года. Фото: Reuters

Си Цзиньпин был избран единогласно — его кандидатуру поддержали все 2970 делегатов. В 2013 году, когда Си Цзиньпин впервые был избран на эту должность, три депутата воздержались, один проголосовал против.

Должность председателя КНР Си Цзиньпин занимает с марта 2013 года. Он должен был оставить этот пост в 2023 году. Но неделей ранее, 11 марта , китайские депутаты одобрили снятие ограничений на срок пребывания на посту председателя КНР. Благодаря этому Си Цзиньпин может быть вновь переизбран в 2023 году.

Одним из первых с переизбранием на пост председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Под Вашим мудрым руководством народ Китая уверенно реализует в духе идеи о „социализме с китайской спецификой в новую эпоху“ грандиозные „цели двух столетий“, направленные на рост благосостояния граждан и осуществление мечты о великом возрождении нации», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Си Цзиньпину доброго здоровья, счастья и неизменных успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Китая и укрепления дружественных белорусско-китайских отношений.

Он также пригласил Си Цзиньпина посетить Беларусь в любое удобное для него время.