Генеральный прокурор США уволил заместителя директора ФБР

Американский генпрокурор Джефф Сешнс уволил заместителя директора Федерального бюро расследований (ФБР) Эндрю Маккейба, сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее заявление Сешнса.



Эндрю Маккейб. Фото: Reuters

Маккейб, как напоминает агентство, был «глубоко вовлечен» в расследования спецслужбы, касающиеся основной соперницы нынешнего главы США Дональда Трампа в президентской гонке 2016 года Хиллари Клинтон. Также бывший замглавы ФБР принимал активное участие в расследовании дела о роли России в выборах в США. За это Маккейб, как замечает Reuters , неоднократно подвергался критике со стороны американского президента и республиканцев.

В последний раз Трамп критиковал Маккейба в Twitter в декабре прошлого года. «Как заместителем директора ФБР может быть человек, <…> который в ходе расследования получил 700 тысяч долларов от марионетки Клинтон», — говорил тогда политик о Маккейбе.

«Основываясь на отчете главного инспектора, выводах отдела профессиональной ответственности ФБР и рекомендации старшего должностного лица ведомства, я [своим решением] прекратил работу Эндрю Маккейба [в ФБР]», — говорится в заявлении Сешнса. Этот приказ, по его данным, вступает в силу немедленно.

Реакция Маккейба и Трампа

Бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб заявил, что причиной его увольнения стала война президента США Дональда Трампа с ведомством, передает The New York Times .

«Меня выделили и обращались со мной таким образом из-за того, какую роль я сыграл, какие действия предпринял и каким событиям был свидетелем после того, как был уволен (бывший глава ФБР) Джеймс Коми», — сказал Маккейб.

Он также назвал увольнение незадолго до официального выхода на пенсию «невероятно несправедливым» по отношению к своей 21-летней карьере.

А вот президент США Дональд Трамп в своем Twitter назвал «великим днем для демократии» увольнение заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба.

«Эндрю Маккейб уволен, прекрасный день для тяжело трудящихся мужчин и женщин в ФБР — прекрасный день для Демократии. Лицемерный (бывший глава ФБР) Джеймс Коми был его начальником и из-за него Маккейб выглядел как мальчик из хора. Он знал все о лжи и коррупции на верхних уровнях ФБР», — написал Трамп.