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Генеральный прокурор США уволил заместителя директора ФБР

17.03.2018 09:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Американский генпрокурор Джефф Сешнс уволил заместителя директора Федерального бюро расследований (ФБР) Эндрю Маккейба, сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее заявление Сешнса.


Эндрю Маккейб. Фото: Reuters

Маккейб, как напоминает агентство, был «глубоко вовлечен» в расследования спецслужбы, касающиеся основной соперницы нынешнего главы США Дональда Трампа в президентской гонке 2016 года Хиллари Клинтон. Также бывший замглавы ФБР принимал активное участие в расследовании дела о роли России в выборах в США. За это Маккейб, как замечает Reuters, неоднократно подвергался критике со стороны американского президента и республиканцев.

В последний раз Трамп критиковал Маккейба в Twitter в декабре прошлого года. «Как заместителем директора ФБР может быть человек, <…> который в ходе расследования получил 700 тысяч долларов от марионетки Клинтон», — говорил тогда политик о Маккейбе.

«Основываясь на отчете главного инспектора, выводах отдела профессиональной ответственности ФБР и рекомендации старшего должностного лица ведомства, я [своим решением] прекратил работу Эндрю Маккейба [в ФБР]», — говорится в заявлении Сешнса. Этот приказ, по его данным, вступает в силу немедленно.

Реакция Маккейба и Трампа

Бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб заявил, что причиной его увольнения стала война президента США Дональда Трампа с ведомством, передает The New York Times.

«Меня выделили и обращались со мной таким образом из-за того, какую роль я сыграл, какие действия предпринял и каким событиям был свидетелем после того, как был уволен (бывший глава ФБР) Джеймс Коми», — сказал Маккейб.

Он также назвал увольнение незадолго до официального выхода на пенсию «невероятно несправедливым» по отношению к своей 21-летней карьере.

А вот президент США Дональд Трамп в своем Twitter назвал «великим днем для демократии» увольнение заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба.

«Эндрю Маккейб уволен, прекрасный день для тяжело трудящихся мужчин и женщин в ФБР — прекрасный день для Демократии. Лицемерный (бывший глава ФБР) Джеймс Коми был его начальником и из-за него Маккейб выглядел как мальчик из хора. Он знал все о лжи и коррупции на верхних уровнях ФБР», — написал Трамп.

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Бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб заявил, что причиной его увольнения стала война президента США Дональда Трампа с ведомством.

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