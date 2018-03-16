ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия высылает 23 британских дипломата

17.03.2018 11:22 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

МИД России вызвал посла Великобритании в России Лори Бристоу. До него были доведены меры, принятые Москвой в ответ на действия Лондона. Об этом сообщает МИД России.


МИД России. Фото: Артем Сизов / «Газета.Ru»

МИД России объявил персонами нон-грата и высылает в недельный срок 23 дипломатических сотрудника Посольства Великобритании в Москве.

Кроме того, Москва отзыват согласие России на открытие и работу Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Также в связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в России прекращается его деятельность.

В МИД России отметили, что ответные меры приняты в ответ «на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения России в связи с происшествием в Солсбери 4 марта».

«Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер», — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в Солсбери, сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.

Великобритания обвинила в причастности к отравлению Россию. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. Россия пообещала дать симметричный ответ.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме того, Россия отзыват согласие Российской Федерации на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Порошенко призвал Запад ужесточить санкции против России и бойкотировать ЧМ-2018 по футболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика