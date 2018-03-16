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Россия высылает 23 британских дипломата
17.03.2018 11:22 — Новости Мира | Tut.by
МИД России вызвал посла Великобритании в России Лори Бристоу. До него были доведены меры, принятые Москвой в ответ на действия Лондона. Об этом
МИД России объявил персонами нон-грата и высылает в недельный срок 23 дипломатических сотрудника Посольства Великобритании в Москве.
Кроме того, Москва отзыват согласие России на открытие и работу Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Также в связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в России прекращается его деятельность.
В МИД России отметили, что ответные меры приняты в ответ «на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения России в связи с происшествием в Солсбери 4 марта».
«Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер», — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия
Великобритания обвинила в причастности к отравлению Россию. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила
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Кроме того, Россия отзыват согласие Российской Федерации на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге
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