Россия высылает 23 британских дипломата

МИД России вызвал посла Великобритании в России Лори Бристоу. До него были доведены меры, принятые Москвой в ответ на действия Лондона. Об этом сообщает МИД России.



МИД России. Фото: Артем Сизов / «Газета.Ru»

МИД России объявил персонами нон-грата и высылает в недельный срок 23 дипломатических сотрудника Посольства Великобритании в Москве.

Кроме того, Москва отзыват согласие России на открытие и работу Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Также в связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в России прекращается его деятельность.

В МИД России отметили, что ответные меры приняты в ответ «на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения России в связи с происшествием в Солсбери 4 марта».

«Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер», — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в Солсбери, сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.

Великобритания обвинила в причастности к отравлению Россию. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. Россия пообещала дать симметричный ответ.