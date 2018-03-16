|
соратника Березовского задушили поводком для собак
17.03.2018 12:23 — Новости Мира | Tut.by
Соратник Бориса Березовского, экс-замгендиректора «Аэрофлота» Николай Глушков, скончавшийся на этой неделе в Лондоне, мог погибнуть от удушения собачьим поводком. Об этом газете
Ранее, 16 марта, о том, что причиной смерти российского предпринимателя стало сдавливание шеи,
При этом никаких доказательств того, что этот инцидент, как уточняют собеседники The Independent, был связан с отравлением в начале марта в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которого Москва впоследствии обвиняла в шпионаже в пользу Лондона, нет. Однако «синхронизация» этих событий по времени, вероятно, усилит напряженность отношений с Кремлем, замечают источники газеты.
Глушков
Николай Глушков являлся соратником олигарха Бориса Березовского. С 1989 года он сначала работал главой отдела, а затем заместителем гендиректора совместного предприятия «ЛогоВАЗ». Эта компания была создана Березовским. В 1991 году Глушков перешел на работу в компанию «АвтоВАЗ». В 1996 году стал заместителем директора «Аэрофлота». На этом посту предприниматель стал фигурантом уголовного дела о хищении средств авиакомпании. В 2000-м в рамках этого производства его арестовали. Впоследствии Глушков был осужден за злоупотребление служебными полномочиями. В 2010 году он, так же как и Березовский, получил политическое убежище в Великобритании.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При этом никаких доказательств о том, что этот инцидент был связан с отравлением в начале марта в Солсбери бывшего полковника ГРУ, нет.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии