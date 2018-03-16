соратника Березовского задушили поводком для собак

Соратник Бориса Березовского, экс-замгендиректора «Аэрофлота» Николай Глушков, скончавшийся на этой неделе в Лондоне, мог погибнуть от удушения собачьим поводком. Об этом газете The Independent рассказал неназванный источник.



Николай Глушков. Скриншот видео

Ранее, 16 марта, о том, что причиной смерти российского предпринимателя стало сдавливание шеи, сообщили в Скотленд-Ярде.

При этом никаких доказательств того, что этот инцидент, как уточняют собеседники The Independent, был связан с отравлением в начале марта в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которого Москва впоследствии обвиняла в шпионаже в пользу Лондона, нет. Однако «синхронизация» этих событий по времени, вероятно, усилит напряженность отношений с Кремлем, замечают источники газеты.​

Глушков был найден мертвым в своем доме в районе Нью-Мальден на юго-западе Лондона. Изначально британские полицейские сочли смерть 68-летнего мужчины «необъяснимой», однако проведенное ими впоследствии вскрытие тела показало, что причиной гибели бизнесмена стало «сжатие шеи». Управление по борьбе с терроризмом британской полиции, которое с самого начала занялось этим делом, теперь рассматривает смерть Глушкова как убийство", — объявил затем Скотленд-Ярд.

Николай Глушков являлся соратником олигарха Бориса Березовского. С 1989 года он сначала работал главой отдела, а затем заместителем гендиректора совместного предприятия «ЛогоВАЗ». Эта компания была создана Березовским. В 1991 году Глушков перешел на работу в компанию «АвтоВАЗ». В 1996 году стал заместителем директора «Аэрофлота». На​ этом посту предприниматель стал фигурантом уголовного дела о хищении средств авиакомпании. В 2000-м в рамках этого производства его арестовали. Впоследствии Глушков​ был осужден за злоупотребление служебными полномочиями. В 2010 году он, так же как и Березовский, получил политическое убежище в Великобритании.