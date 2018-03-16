|
Умер выдавший властям США информатора Wikileaks Челси Мэннинг хакер
17.03.2018 13:41 — Новости Мира | Tut.by
Хакер Адриан Ламо, который выдал американским властям данные для ареста информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, умер в возрасте 37 лет. Об этом сообщает
«С огромной скорбью и разбитым сердцем я должен сообщить всем друзьям, что Адриан умер. Ушел яркий ум и сострадательная душа. Он был моим любимым сыном», — приводит телерадиокомпания слова отца хакера.
О причинах смерти Ламо не сообщается.
Адриан Ламо приобрел известность в связи с делом Брэдли Мэннинга, который позже после смены пола стал Челси Мэннинг. Он сообщил в онлайн-переписке с хакером, что передавал WikiLeaks секретные данные. Позже Ламо сообщил об этом американским властям, после чего Мэннинга задержали.
В интервью The Guardian в 2011 году Ламо говорил, что не добровольно принял решение выдать Мэннинга. По его словам, его вынудили это сделать, и он сожалеет, что информатора WikiLeaks приговорили
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хакер Адриан Ламо, который выдал американским властям данные для ареста информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, умер в возрасте 37 лет. Причины смерти не сообщаются.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии