Умер выдавший властям США информатора Wikileaks Челси Мэннинг хакер

Хакер Адриан Ламо, который выдал американским властям данные для ареста информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, умер в возрасте 37 лет. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на отца Ламо.



Адриан Ламо. Фото: Reuters

«С огромной скорбью и разбитым сердцем я должен сообщить всем друзьям, что Адриан умер. Ушел яркий ум и сострадательная душа. Он был моим любимым сыном», — приводит телерадиокомпания слова отца хакера.

О причинах смерти Ламо не сообщается.

Адриан Ламо приобрел известность в связи с делом Брэдли Мэннинга, который позже после смены пола стал Челси Мэннинг. Он сообщил в онлайн-переписке с хакером, что передавал WikiLeaks секретные данные. Позже Ламо сообщил об этом американским властям, после чего Мэннинга задержали.

В интервью The Guardian в 2011 году Ламо говорил, что не добровольно принял решение выдать Мэннинга. По его словам, его вынудили это сделать, и он сожалеет, что информатора WikiLeaks приговорили к такому большому сроку .