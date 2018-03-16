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Умер выдавший властям США информатора Wikileaks Челси Мэннинг хакер

17.03.2018 13:41 — Новости Мира | Tut.by  
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Хакер Адриан Ламо, который выдал американским властям данные для ареста информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, умер в возрасте 37 лет. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на отца Ламо.


Адриан Ламо. Фото: Reuters

«С огромной скорбью и разбитым сердцем я должен сообщить всем друзьям, что Адриан умер. Ушел яркий ум и сострадательная душа. Он был моим любимым сыном», — приводит телерадиокомпания слова отца хакера.

О причинах смерти Ламо не сообщается.

Адриан Ламо приобрел известность в связи с делом Брэдли Мэннинга, который позже после смены пола стал Челси Мэннинг. Он сообщил в онлайн-переписке с хакером, что передавал WikiLeaks секретные данные. Позже Ламо сообщил об этом американским властям, после чего Мэннинга задержали.

В интервью The Guardian в 2011 году Ламо говорил, что не добровольно принял решение выдать Мэннинга. По его словам, его вынудили это сделать, и он сожалеет, что информатора WikiLeaks приговорили к такому большому сроку.

 
 
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Хакер Адриан Ламо, который выдал американским властям данные для ареста информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, умер в возрасте 37 лет. Причины смерти не сообщаются.

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