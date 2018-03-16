Великобритания отреагировала на высылку дипломатов из России: Мы обсудим дальнейшие шаги

Национальный совет по безопасности Великобритании соберется в начале следующей недели, чтобы обсудить «дальнейшие шаги» после объявления ответных мер Москвы в отношении Лондона, передает РИА «Новости» .

«В свете прежнего поведения России мы предвидели подобный ответ, и Национальный совет по безопасности соберется в начале следующей недели, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Наш нынешний приоритет — позаботиться о наших сотрудниках в России и помочь тем, кто возвращается в Великобританию», — говорится в заявлении МИД Великобритании.

Ранее МИД России объявил персонами нон грата и дал неделю на высылку 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве. Кроме того, Москва отозвала согласие России на открытие и работу Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и объявила о прекращении деятельности Британского Совета в России.

Напомним, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в Солсбери, сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.

Великобритания обвинила в причастности к отравлению Россию. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне.