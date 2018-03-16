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Великобритания отреагировала на высылку дипломатов из России: Мы обсудим дальнейшие шаги
17.03.2018 14:47 — Новости Мира | Tut.by
Национальный совет по безопасности Великобритании соберется в начале следующей недели, чтобы обсудить «дальнейшие шаги» после объявления ответных мер Москвы в отношении Лондона, передает
«В свете прежнего поведения России мы предвидели подобный ответ, и Национальный совет по безопасности соберется в начале следующей недели, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Наш нынешний приоритет — позаботиться о наших сотрудниках в России и помочь тем, кто возвращается в Великобританию», — говорится в заявлении МИД Великобритании.
Ранее МИД России
Напомним, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия
Великобритания обвинила в причастности к отравлению Россию. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила
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"Наш нынешний приоритет - позаботиться о наших сотрудниках в России и помочь тем, кто возвращается в Великобританию", - говорится в заявлении МИД Великобритании.
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