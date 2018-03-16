Генштаб России: есть признаки подготовки США к ударам по Сирии

Соединенные Штаты могут использовать провокации с постановочными химатаками со стороны боевиков для нанесения ударов по Сирии. Об этом говорится в заявлении начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковника Сергея Рудского.

В ходе брифинга, который состоялся в субботу, 17 марта, он сообщил, что попытки проведения боевиками провокаций с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против мирного населения не прекращаются. По его словам, для проведения такой очередной постановочной химатаки в Сирию уже доставлены необходимые компоненты.

«Нам достоверно известно, что в районе города Эт-Танфа американскими инструкторами подготовлено несколько групп боевиков для проведения на юге Сирии провокаций с применением химического оружия», — сказал Рудской, слова которого приводятся в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

Представитель Генштаба сообщил, что диверсионные группы уже переброшены в район города Деръа, где располагаются формирования так называемой Свободной сирийской армии. Туда же под прикрытием гуманитарных конвоев ряда неправительственных организаций доставлены компоненты для изготовления химических зарядов. Помимо компонентов, боевикам также переданы взрыватели, закамуфлированные под сигаретные пачки, уточнил Рудской.

Еще одна постановочная химатака, по его словам, готовится в районах населенных пунктов Аль-Габид и Калбб-Луза, расположенных в 25 км северо-западнее Идлиба. Туда доставлено 20 контейнеров с хлором.

«Все готовящиеся мероприятия предусматривается широко освещать в западных средствах массовой информации. Данные провокации должны послужить поводом для нанесения Соединенными Штатами Америки и их союзниками ударов по военным и государственным объектам на территории Сирии», — отметил Рудской.

«Мы отмечаем наличие признаков подготовки к возможным ударам», — продолжил он, указав, что в восточной части Средиземного моря, в Персидском заливе и Красном море созданы ударные группировки морских носителей крылатых ракет.

США и их союзники регулярно возлагают ответственность за атаки с применением химических веществ в Сирии на правительственные сирийские войска. Россию при этом обвиняют в том, что она нарушает обязательства выступить гарантом договора между США и Сирией по ликвидации химоружия, заключенного в 2013 году.

Москва все обвинения называет бездоказательными и подчеркивает, что «на Ближнем Востоке при попустительстве Запада» продолжают происходить «рецидивы химического терроризма, откровенных провокаций боевиков с применением токсичных химикатов».