Полиция опубликовала фото машины Скрипалей, чтобы установить их передвижения перед отравлением

Британская полиция опубликовала фотографию машины Сергея Скрипаля, отравленного в Солсбери 4 марта, и попросила связаться с властями тех, кто видел ее.

«Нам нужно установить передвижения Сергея и Юлии тем утром, до того, как они отправились в центр города», — сказано в сообщении.