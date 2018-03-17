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Чехия и Швеция отрицают причастность к происхождению "Новичка"

17.03.2018 22:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Чехия непричастна к созданию отравляющего вещества группы «Новичок», заявила в субботу, 17 марта, министр обороны Чехии Карла Шлехтова, а подобные заявления «абсурдны». Так глава военного ведомства прокомментировала утверждения официального представителя МИД России Марии Захаровой, ранее назвавшей Прагу, как одно из возможных мест происхождения «Новичка».

Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий также критически отозвался об утверждении, которое «невозможно подкрепить чем-либо». В своем сообщении в Twitter министр назвал слова официального представителя российского МИДа попытками «манипуляции информацией в общественном пространстве».

В свою очередь, Швеция также отрицает утверждения о причастности к разработке химического вещества. Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём сочла «неприемлемыми и необоснованными» утверждения российской стороны.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» опровергла разработку яда «Новичок» в России и СССР. «Наиболее вероятными» источниками происхождения вещества группы «Новичок» Захарова назвала Великобританию, Словакию, Чехию и Швецию.

 
 
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Заявление Марии Захаровой о причастности ряда европейских государств к происхождению отравляющего вещества названо "абсурдным" и "необоснованным".

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