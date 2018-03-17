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Адвокаты Трампа требуют от порноактрисы 20 млн долларов

17.03.2018 21:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Адвокаты президента США Дональда Трампа подали в суд на порноактрису Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стефани Клиффорд), которая рассказала, что в 2006 году у нее с Трампом был роман.


Скриншот видео

Юристы Трампа требуют взыскать с нее компенсацию в 20 млн долларов за нарушение договора о неразглашении, заключенного актрисой с Трампом незадолго до президентских выборов в 2016 году.

По утверждению адвокатов американского президента, Дэниэлс нарушила соглашение с Трампом как минимум 20 раз.

Порнозвезда утверждает, что у нее была любовная связь с Трампом в 2006 году, вскоре после того, как Мелания Трамп родила сына Бэррона. По утверждению Дэниэлс, связь продлилась несколько месяцев.

Впервые она рассказала в СМИ о любовных отношениях с Трампом в 2011 году, за пять лет до президентских выборов, в которых участвовал Трамп.

Адвокат Трампа Майкл Коэн признал, что заплатил актрисе 130 тысяч долларов из своего кармана за молчание. При этом адвокат подчеркнул, что Трамп категорически отрицает факт связи с порноактрисой.

«Выплата мисс Клиффорд была законной, это не было ни взносом в избирательный фонд, ни платежом избирательного штаба», — сказал Коэн. По его совам, ни Trump Organization, ни его предвыборный штаб не были участником сделки с Клиффорд.

«Ни одна из этих сторон не компенсировала мне эту выплату, ни прямо, ни косвенно», — подчеркнул Коэн.

Отвечая на вопрос Си-эн-эн о том, за что заплатили Сторми Дэниэлс, Коэн заявил: «Тот факт, что какое-то утверждение — неправда, не значит, что оно не может вам навредить».

В начале марта Сторми Дэниэлс подала в суд на президента США, потребовав признать недействительным договор о молчании. Актриса заявила, что соглашение, подписанное до президентских выборов 2016 года, не имеет юридической силы, поскольку Трамп не поставил подпись под ним.

В иске актрисы говорится, что адвокат Майкл Коэн пытался заставить ее хранить молчание. Адвокат актрисы Майкл Авенатти утверждает, что в адрес порноактрисы поступали угрозы физической расправы. По его словам, иск защиты Трампа — это часть тактики запугивания.

Впервые о предполагаемой связи с Трампом Дэниэлс заявила в интервью журналу InTouch в 2011 году. В январе этого года газета Wall Street Journal сообщила, что накануне президентских выборов актрисе заплатили, чтобы она подписала договор о неразглашении информации о своих отношениях с Трампом.

С помощью платформы Crowd Justice было собрано почти 200 тысяч долларов в поддержку Дэниэлс. Телеканал Си-би-эс записал 60-минутное интервью с Дэниэлс, посвященное ее судебной тяжбе с адвокатами Трампа.

 
 
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Адвокаты президента США Дональда Трампа подали в суд на порноактрису Сторми Дэниэлс (настоящее имя - Стефани Клиффорд), которая рассказала, что в 2006 году у нее с...

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