В России стартовали президентские выборы

В 8.00 18 марта (23.00 17 марта по минскому времени) открылись первые участки для голосования на Дальнем Востоке — на Камчатке и Чукотке. Таким образом стартовали шестые выборы президента России.



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В 00.00 по минскому времени открылись участки для голосования на Сахалине и в Магаданской области. В час ночи по минскому времени откроются участки в Приморском и Хабаровском крае, а также восточной Якутии.

Во всех регионах избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00 по местному времени.

Созданы участки для голосования и в Крыму. Там откроются 1206 избирательных участков. Откроются и два специальных участка: один в районе строительства моста через Керченский пролив, второй — в зале нового терминала аэропорта «Симферополь».

Ожидается, что действующий президент России Владимир Путин проголосует на участке в Москве.

По данным ЦИК РФ на 1 января 2018 года, зарегистрировано 110 млн 858 тыс. 228 избирателей, в том числе в России 108 млн 968 тыс. 869 человек, а за ее пределами — 1 млн 889 тыс. 359, передает ТАСС .

На пост президента России на этих выборах претендуют 8 человек: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).

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