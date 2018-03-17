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Путин будет доволен победой на выборах с любым результатом
18.03.2018 10:18 — Новости Мира | Tut.by
Кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин проголосовал на выборах. Об этом сообщает «Интерфакс».
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Владимир Путин проголосовал на выборах президента в Москве, в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте, где и голосовал в прошлые годы.
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