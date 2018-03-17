Кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин проголосовал на выборах. Об этом сообщает «Интерфакс».



Путин проголосовал на избирательном участке 2151 в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте Москвы. На этом же участке Путин голосовал в 2000, 2004, 2008, и 2012 годах.



Как сообщает агентство, Путин прошел процедуру получения избирательного бюллетеня, зашел с ним в кабинку для голосования, после чего вернулся и опустил его в комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).​



На участке президент ответил на вопрос о том, какой процент он будет считать для себя успешным. «Любой, что дает право исполнять должность президента», — сказал он.



Выборы президента России стартовали в 8.00 (17 марта в 23.00 по минскому времени) в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. По данным ЦИК, на 18.00 по местному времени явка там составляет 63,68% и 76,34% соответственно. К 10.00​ на всей территории России избирательные участки уже открылись.



В выборах президента участвуют восемь кандидатов: Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от «Гражданской инициативы»​ Ксения Собчак, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский и лидер «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин.​

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Путин будет доволен победой на выборах с любым результатом Владимир Путин проголосовал на выборах президента в Москве, в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте, где и голосовал в прошлые годы.