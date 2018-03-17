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Джонсон заявил о доказательствах разработки Россией "Новичка"

18.03.2018 15:37 — Новости Мира | Tut.by  
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В понедельник в Лондон прибудет группа международных экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Им будут предоставлены для изучения образцы нервно-паралитического вещества, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь. Об этом в воскресенье в прямом эфире Би-би-си заявил министр иностранных дел Борис Джонсон.


По словам главы британского МИДа, вопреки заявлениям российских властей, при расследовании дела Скрипаля Великобритания неукоснительно соблюдает дух и букву Конвенции по запрещению химического оружия (КХО).

Ранее постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов предположил в интервью Би-би-си, что нервно-паралитическое вещество, которым отравили Скрипаля и его дочь, могло поступить из лаборатории британского министерства обороны в городе Портон-Даун, и подтвердил, что российские следователи хотели бы приехать в Лондон и получить доступ к материалам дела.

В качестве аргумента Чижов отметил, что британская научно-техническая военная лаборатория находится всего в 12 километрах от Солсбери. Он также отверг заявления в том, что Россия создавала запасы нервно-паралитического вещества серии "Новичок".

Борис Джонсон в ответ на вопрос Би-би-си о том, будут ли российские следователи допущены к материалам дела, сказал, что хотел бы конструктивного сотрудничества с Москвой, но сомневается в том, что российские власти искренни в своих намерениях.

Британские власти, по его словам, больше доверяют специалистам международной Организации по запрещению химического оружия.

"На самом деле у нас есть полученные за последние 10 лет свидетельства того, что Россия не только исследовала способы доставки нервно-паралитических веществ в целях убийства, но и создавала запасы "Новичка", - заявил Борис Джонсон в интервью Би-би-си.

По его словам, в ближайшие дни Национальный совет безопасности Великобритании рассмотрит вопрос о целесообразности введения новых санкций в отношении России в ответ на высылку британских дипломатов, закрытие генконсульства Британии в Санкт-Петербурге и прекращение деятельности в России Британского совета.

Полный текст статьи читайте на сайте Русской службы ВВС

 
 
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В понедельник в Лондон прибудет группа международных экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Им будут предоставлены для изучения образцы...

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