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Наблюдатели назвали самое крупное нарушение на выборах в Москве

18.03.2018 17:03 — Новости Мира | Tut.by  
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Общественный штаб Москвы по наблюдению за президентскими выборами, который возглавляет Алексей Венедиктов, зафиксировал нарушение на участке в Восточном административном округе столицы.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В письме, которое главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» направил главе столичной избирательной комиссии столицы Валентину Горбунову, указывается, что на участке 1204 (улица Знаменская) у одного избирателя оказалось в руках два избирательных бюллетеня. Как указал Венедиктов в своем Twitter, бюллетени были опущены в урну.

Заместитель руководителя Общественного штаба Алексей Шапошников заявил РБК, что нарушение было замечено наблюдателем, а на место происшествия выезжала мобильная группа штаба.

Факт нарушения был признан участковой избирательной комиссией. Саму урну опечатали, а Венедиктов попросил Горбунова аннулировать результаты голосования по ней.

В свою очередь Горбунов на брифинге указал, что бюллетени на участке 1204 будут признаны недействительными, сообщает агентство «РИА Новости». По его словам, аналогичное нарушение было зафиксировано и на участке 1353 (улица Федора Полетаева, 2/8) в столичном районе Кузьминки. Там урна также опечатана, а опущенные внутрь бюллетени засчитывать не будут.

Шапошников заявил, что нарушение на участке 1204 пока стало самым крупным нарушением на выборах в столице.

В президентских выборах в этом году участвуют восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский.

 
 
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У одного избирателя оказалось в руках два избирательных бюллетеня.

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