Наблюдатели назвали самое крупное нарушение на выборах в Москве

Общественный штаб Москвы по наблюдению за президентскими выборами, который возглавляет Алексей Венедиктов, зафиксировал нарушение на участке в Восточном административном округе столицы.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В письме, которое главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» направил главе столичной избирательной комиссии столицы Валентину Горбунову, указывается, что на участке 1204 (улица Знаменская) у одного избирателя оказалось в руках два избирательных бюллетеня. Как указал Венедиктов в своем Twitter, бюллетени были опущены в урну.



Заместитель руководителя Общественного штаба Алексей Шапошников заявил РБК, что нарушение было замечено наблюдателем, а на место происшествия выезжала мобильная группа штаба.



Факт нарушения был признан участковой избирательной комиссией. Саму урну опечатали, а Венедиктов попросил Горбунова аннулировать результаты голосования по ней.



В свою очередь Горбунов на брифинге указал, что бюллетени на участке 1204 будут признаны недействительными, сообщает агентство «РИА Новости». По его словам, аналогичное нарушение было зафиксировано и на участке 1353 (улица Федора Полетаева, 2/8) в столичном районе Кузьминки. Там урна также опечатана, а опущенные внутрь бюллетени засчитывать не будут.



Шапошников заявил, что нарушение на участке 1204 пока стало самым крупным нарушением на выборах в столице.



В президентских выборах в этом году участвуют восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский.