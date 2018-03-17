Явка на выборах президента России превысила 50 процентов

Явка на выборах президента России, по данным на 17:00, составила 51,9%, заявил зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев, передает корреспондент РБК.



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Ранее ЦИК объявила о том, что, по подсчетам на 12:00, на избирательные участки по всей стране пришли 34,72% россиян. При этом в Москве к этому времени проголосовали 18,14% избирателей, в Петербурге — 16,24%, а в Крыму — 28,78%. Все эти оценки на несколько процентов были выше аналогичных на выборах президента в 2012 году. Тогда общая явка по России к 12:00 оценивалась в 22,10%, в Москве к этому часу на избирательные участки пришли 13,63% россиян, а в Петербурге — 10,62%.

Самым крупным нарушением в процессе голосования на выборах в столице наблюдатели к настоящему моменту назвали вброс бюллетеней на участке № 1204 на улице Знаменка. Аналогичный инцидент впоследствии также был зафиксирован на участке № 1353 в районе Кузьминки. Мосизбирком в связи с этим принял решение опечатать урны. «Все бюллетени из этих урн будут признаны недействительными», — подчеркивал глава Мосизбиркома Валентин Горбунов. Также вброс бюллетеней затем произошел на избирательном участке № 1480 в Люберцах. В результате этого инцидента, как рассказывали в Мособлизбиркоме, урна для голосов также была опечатана, а председатель и член избирательной комиссии были отстранены от работы.

Всего же с начала голосования по всей России в ЦИК поступило более 6,3 тыс. звонков и обращений о возможных нарушениях, говорила 18 марта глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Все они, по ее данным, были связаны «с возможными недоработками комиссий».

Выборы президента проходят в России 18 марта. Избирательные участки во всех регионах (их по всей стране и за ее пределами было образовано более 96,7 тыс.) будут открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени. Всего участие в голосовании должны принять жители 85 российских субъектов.

В качестве кандидатов в выборах участвуют восемь человек: Владимир Путин (баллотируется в качестве самовыдвиженца), Павел Грудинин (выдвигается от КПРФ), лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен Борис Титов (Партия роста), телеведущая Ксения Собчак (баллотируется от «Гражданской инициативы»), председатель «Коммунистов России» Максим Сурайкин и Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»).

Первые результаты голосования будут объявлены в 21:00. В это время голосование завершится в самом западном регионе России — Калининградской области.