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Консультации между США и Северной Кореей пройдут в Хельсинки
18.03.2018 18:13 — Новости Мира | Tut.by
Руководство США и Северной Кореи проведет консультации в столице Финляндии Хельсинки, сообщает телекомпания
По данным Yle, заместитель главы МИД Северной Кореи Чо Канг уже отправился в Финляндию. Он отвечает за связи между Северной Кореей и США, и в Хельсинки он должен встретиться с американскими дипломатами и экспертами по безопасности.
Кто возглавит американскую делегацию, на момент написания заметки не сообщается.
Чо Канг не стал комментировать детали визита, находясь в международном аэропорте Пекина.
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