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Консультации между США и Северной Кореей пройдут в Хельсинки

18.03.2018 18:13 — Новости Мира | Tut.by  
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Руководство США и Северной Кореи проведет консультации в столице Финляндии Хельсинки, сообщает телекомпания Yle. Данные со ссылкой на МИД страны подтверждает агентство ТАСС.


Фото: Reuters

По данным Yle, заместитель главы МИД Северной Кореи Чо Канг уже отправился в Финляндию. Он отвечает за связи между Северной Кореей и США, и в Хельсинки он должен встретиться с американскими дипломатами и экспертами по безопасности.

Кто возглавит американскую делегацию, на момент написания заметки не сообщается.

Чо Канг не стал комментировать детали визита, находясь в международном аэропорте Пекина.

Подготовка встречи глав Северной Кореи и США ранее на этой неделе проходила в Стокгольме.

Ранее в марте президент США Дональд Трамп к удивлению всего мира принял приглашение Пхеньяна о прямых переговорах с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном, несмотря на то, что власти обеих стран все последние месяцы постоянно обменивались взаимными угрозами и оскорблениями, а власти США недавно анонсировали новые «самые масштабные» санкции против КНДР.

Трамп в своем духе заявил, что ожидает в ходе переговоров с Ким Чен Ыном заключения «величайшей сделки» для мира. «Думаю, что с Северной Кореей все будет очень хорошо и мы добьемся грандиозного успеха. Они (КНДР) обещают остановить на это время пуски ракет, а также планируют денуклеаризацию, поэтому все будет прекрасно», — выразил уверенность американский президент.

Покинувший пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон сообщал журналистам, что встреча может пройти до конца апреля.

До сих пор ни один президент США не встречался с северокорейским лидером.

 
 
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Ранее в марте президент США Дональд Трамп к удивлению всего мира принял приглашение Пхеньяна о прямых переговорах с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном

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