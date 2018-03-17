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Навальный обвинил Собчак в получении денег за выдвижение в президенты, она его - во лжи

18.03.2018 20:28 — Новости Мира | Tut.by  
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Оппозиционер Алексей Навальный в эфире своего канала заявил, что кандидату в президенты Ксении Собчак «за большие деньги и должности предлагали баллотироваться в президенты» и она якобы сама ему об этом сказала в неофициальной беседе. Собчак в ответ обвинила Навального во лжи.


Фото: Instagram / xenia_sobchak

Собчак начала выступление на канале Навального за 20 минут до конца выборов. Она пригласила оппозиционера объединиться в рамках партии, которую они создают вместе с Дмитрием Гудковым на базе «Гражданской инициативы» Андрея Нечаева.

«Власть поступила несправедливо, и я понимаю, как тебе тяжело. Тяжелее, чем мне. Но предлагаю объединиться ради наших избирателей», — сказала Собчак.

В ответ на это Навальный заявил, что Собчак якобы «была частью махинации для того, чтобы срывать наш бойкот», имея в виду свои призывы не ходить на выборы, чтобы обеспечить невысокую явку и поставить под вопрос легитимность победителя выборов.

Оппозиционер утверждает, что Собчак сама незадолго до объявления о выдвижении своей кандидатуры на выборах якобы приезжала к нему и признавалась, что ей «за большие деньги и должности предлагали баллотироваться в президенты». Собчак в ответ говорит, что этого не было.

(Будет дополнено)

 
 
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Оппозиционер утверждает, что Собчак приезжала к нему и признавалась, что ей "за большие деньги и должности предлагали баллотироваться в президенты".

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