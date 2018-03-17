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Экзит-полы показали победу Путина с результатом более 70%
18.03.2018 21:05 — Новости Мира | Tut.by
Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 71,97% после обработки 21,33% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ.
Кандидат от КПРФ Павел Грудинин после обработки 21,33% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий занимает второе место с 15,9% голосов, на третьем месте - кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,96% голосов.
По результатам экзит-полов (опросов на выходе с избирательных участков) победу на президентских выборах в первом туре одержал Владимир Путин, набравший 73,9%. Участвовавший в выборах как самовыдвиженец, Путин, согласно данным опросов, значительно опередил занявшего второе место кандидата от КПРФ Павла Грудинина, у которого 11,2%.
Далее следуют лидер ЛДПР Владимир Жириновский (6,7%), телеведущая Ксения Собчак (2,5%), сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский (1,6%), бизнес-омбудсмен Борис Титов (1,1%), кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин (1,0%), председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин (0,8%).
По данным ВЦИОМ, число испорченных бюллетеней составило 1,2%.
Опрос проводился на 1.200 избирательных участков в 68 субъектах России. Всего было опрошено 162.601 человек. Ответили на вопросы 62,8% респондентов. Отказались от ответа 37,2% респондентов.
На выборах 2012 года экзит-пол ВЦИОМ показывал, что Владимир Путин победил в первом туре с результатом 58%. По итогам подсчета голосов Центральной избирательной комиссией он заручился поддержкой 63% принявших участие в выборах избирателей.
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Участвовавший в выборах как самовыдвиженец, Путин, согласно данным опросов, значительно опередил занявшего второе место кандидата от КПРФ Павла Грудинина, у...
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