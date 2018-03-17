Экзит-полы показали победу Путина с результатом более 70%

Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 71,97% после обработки 21,33% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин после обработки 21,33% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий занимает второе место с 15,9% голосов, на третьем месте - кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,96% голосов.

Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 71,97% после обработки 21,33% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин после обработки 21,33% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий занимает второе место с 15,9% голосов, на третьем месте - кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,96% голосов.



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ЦИК: Путин лидирует на выборах президента РФ с 71,97% после обработки 21,33% протоколов Политика UTC+3 Поделиться дата обновления: МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 71,97% после обработки 21,33% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин после обработки 21,33% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий занимает второе место с 15,9% голосов, на третьем месте - кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,96% голосов.



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http://tass.ru/politika/5043019 Подробнее на ТАСС:http://tass.ru/politika/5043019

По результатам экзит-полов (опросов на выходе с избирательных участков) победу на президентских выборах в первом туре одержал Владимир Путин, набравший 73,9%. Участвовавший в выборах как самовыдвиженец, Путин, согласно данным опросов, значительно опередил занявшего второе место кандидата от КПРФ Павла Грудинина, у которого 11,2%.

Далее следуют лидер ЛДПР Владимир Жириновский (6,7%), телеведущая Ксения Собчак (2,5%), сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский (1,6%), бизнес-омбудсмен Борис Титов (1,1%), кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин (1,0%), председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин (0,8%).

По данным ВЦИОМ, число испорченных бюллетеней составило 1,2%.

Опрос проводился на 1.200 избирательных участков в 68 субъектах России. Всего было опрошено 162.601 человек. Ответили на вопросы 62,8% респондентов. Отказались от ответа 37,2% респондентов.

На выборах 2012 года экзит-пол ВЦИОМ показывал, что Владимир Путин победил в первом туре с результатом 58%. По итогам подсчета голосов Центральной избирательной комиссией он заручился поддержкой 63% принявших участие в выборах избирателей.