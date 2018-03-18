Путин на митинге-концерте в честь присоединения Крыма поблагодарил за поддержку на выборах

Владимир Путин вышел на сцену митинга-концерта на Манежной площади в Москве сразу после того, как хор Турецкого исполнил песню «С чего начинается Родина». Митинг проходил под лозунгом «Россия. Севастополь. Крым» и посвящен четвертой годовщине присоединения Крыма к России.



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«Спасибо вам большое за поддержку. Хочу обратиться и к тем, что здесь сегодня собрался, в Москве, и к нашим сторонникам на всей территории нашей огромной страны. Спасибо вам большое за результат!», — сказал президент.

«Вы — наша общая команда, я член этой команды. И все, кто сегодня голосовал — это наша большая многонациональная команда», — сказал президент. По его словам, результат на президентских выборах — это признание сделанного за последние годы «в очень сложных условиях».

«Вижу в этом доверие и надежду, надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно и еще более результативно. Спасибо, что у нас такая мощная, многомиллионная команда. Нас ждет успех! Да?», — обратился к собравшимся Путин.

«Очень важно сохранить это единство, дорогие мои. Очень важно привлечь на свою сторону и тех, кто мог голосовать и за других кандидатов. Нам это единство нужно для того, чтобы двигаться вперед», — сказал президент.

По данным столичного главка МВД, на мероприятие пришли около 35 тыс. человек.

По предварительным данным ЦИК, после подсчета 45% бюллетеней, на выборах президента лидирует Владимир Путин с результатом 74,66% пришедших на выборы. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 13,68%, на третьем месте с результатом 6,42% лидер ЛДПР Владимир Жириновский. За Ксению Собчак проголосовали 1,41% избирателей, Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Борис Титов и Сергей Бабурин набрали менее 1% голосов каждый.