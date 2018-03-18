Хроника пикирующего штурмана. Как Савченко из Героя Украины превратилась в пособника террористов

Надежда Савченко, которая два года провела в российской тюрьме, а вернувшись на родину стала национальной героиней, обвиняется в подготовке теракта и переворота. Превращение из Героя Украины в «пособницу террористов» произошло за полтора года.



Фото: Reuters

Донбасс, плен, Россия

В 2014 году Надежда Савченко — старший лейтенант, штурман-оператор вертолета Ми-24 третьего отдельного полка армейской авиации Воздушных сил Украины, отправилась на Донбасс и стала членом батальона «Айдар».

18 июня под Луганском Надежду Савченко задержали сепаратисты, а затем передали России, в которой ее обвинили в убийстве российских журналистов. По версии следствия, в июне 2014 года Савченко в Луганской области вела скрытое наблюдение и корректировку артобстрела по участку блокпоста сепаратистов. На блокпосту в это время находились мирные жители, в том числе трое граждан России — сотрудники медиахолдинга ВГТРК. В результате обстрела погибли журналисты телеканала Игорь Корнелюк и Антон Волошин.



Фото: Reuters

22 марта 2016 года Савченко приговорили к 22 годам лишения свободы. А через два месяца, 25 мая, в Ростове-на-Дону состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной. Украина передала двух осужденных россиян, а Россия — Надежду Савченко, которую накануне помиловал Владимир Путин.

Почти два года в Украине Надежда Савченко не сходила с экранов телевизоров, полос газет и экранов мониторов — ее назвали народной героиней задолго до возвращения на родину. Но когда миллионы украинцев увидели ее в аэропорту «Борисполь», босиком и в белой футболке с гербом на груди, любовь народа в какой-то момент стала безграничной.



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Политическая карьера из СИЗО

Пока Надежда Савченко ожидала суда, партия «Батькивщина» под руководством Юлии Тимошенко единогласно приняла ее в ряды партии и выдвинула в депутаты Верховной Рады, отдав первое место в предвыборном списке на предстоящих выборах. Так в ноябре 2014 года Савченко стала депутатом Верховной Рады, не покидая при этом российское СИЗО.

В январе 2015 года Парламентская ассамблея Совета Европы признала полномочия Надежды Савченко как члена Ассамблеи от Украины — так Савченко стала депутатом ПАСЕ.

В марте президент Украины Петр Порошенко присвоил Надежде Савченко звание «Герой Украины».

По возвращении в Украину перед Савченко не стоял вопрос, чем заниматься. Конечно же, политикой. «Готова работать везде, где вы скажете», — сказала она Петру Порошенко после возвращения. Президент Украины предложил Надежде посетить ряд европейских стран и провести встречи с европейскими лидерами.

Хроника пикирующего штурмана

Работать «лицом Украины» или «героиней на выезде» у Савченко не получилось. Нет, она старательно посещала заседания ПАСЕ и проводила встречи со всеми желающими, но без особых политических дивидендов для себя или Украины.



Надежда Савченко в Берлине. Фото: DW

А вот на родине Надежда развернулась. На первом же заседании Верховной Рады она заставила петь гимн всех нардепов, на втором — призвала их начать замаливать грехи перед народом.

Спустя две недели после возвращения она допустила свою первую стратегическую ошибку. Савченко представила свой план по возвращению Донбасса и предложила вести прямые переговоры с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Это заявление вызвало негативную реакцию в украинских СМИ. Еще через неделю она высказалась за постепенное снятие санкций с России, а позже заявила, что украинцам рано или поздно придется просить прощения за погибших на Донбассе.

Савченко также занялась вопросом обмена пленными. Ей казалось, что достаточно лишь одной доброй воли и желания властей, чтобы обмен между Киевом и Донбассом состоялся. Скоро она поняла, что это не так. Безотказный метод — голодовка — не сработал. Тогда Савченко провела акцию у Верховной Рады, во время которой предложила Порошенко самому отправиться на Донбасс на переговоры. Президент ее призыв проигнорировал.

После этого Савченко начала усиленно критиковать Петра Порошенко. В Вашингтоне она заявила , что «военная ситуация в Украине, о которой рассказывает Порошенко, не совсем правдива» и что действующему украинскому правительству для урегулирования конфликта на Донбассе лучше всего уйти в отставку. Украинским СМИ она говорила о том, что считает президента Украины Петра Порошенко слабым переговорщиком и президентом, а немецкой прессе спустя год — что президент Украины «зарабатывает на войне» .



Надежда Савченко. Фото: Reuters

А в декабре 2016 года в Украине разразился скандал — Надежда Савченко тайно встретилась в Минске с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

«Я обещала украинцам, что буду бороться, буду говорить даже с чертом. Да, я сидела с людьми, с которыми мы стреляли друг в друга. И я в них черта не увидела, потому что, если бы я говорила с чертом, мы бы ни о чем не договорились. Я говорила с людьми… Вешать лейблы „террористы“, „убийцы“, „сепаратисты“. Если мы хотим дойти до мира, мы должны начинать говорить», — заявила Савченко в ответ на возмущение общественности.

«Такие шаги не на пользу ни Савченко, ни Украине», — отреагировал на это президент Украины.

После этого последовали исключение из партии «Батькивщина» , а Верховная Рада лишила Савченко права представлять Украину в ПАСЕ. Савченко не расстроилась и заявила о создании собственной партии . А к списку главных врагов Украины, помимо России, добавила еще и украинские власти .

В июле прошлого года Савченко заявила о том, что будет баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году. Она призналась, что уровня ее власти не хватает для того, чтобы решить вопросы «уровня президента», в том числе — и претензии к Беларуси: по мнению Савченко, из-за несправедливой демаркации Украина потеряла часть своей земли .

Из героини во врага народа

15 марта 2018 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в подготовке теракта в здании Верховной Рады.

«У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести теракт здесь (в Верховной Раде. — Прим. TUT.BY), как уничтожить в парламенте боевыми гранатами две ложи, в том числе и правительственную, как минометами разрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет», — заявил генпрокурор.

После заявления Луценко депутаты исключили Савченко из состава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны «с целью недопущения разглашения информации, которая относится к государственной тайне».

Позже советник главы МВД Антон Геращенко заявил , что Савченко подозревают в подготовке переворота. Ее также включили в базу данных «Миротворец» как «пособницу террористов и предателя родины».

Все обвинения в адрес Савченко связаны с делом Владимира Рубана , главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус», который обвиняется в подготовке терактов в Киеве и с которым Савченко тесно сотрудничала и ездила на Донбасс . Рубан был задержан 8 марта, по официальным данным, в его машине нашли «целый арсенал оружия». Его арестовали по подозрению в подготовке покушения на первых лиц государства, включая президента, а также обвинили в намерении захватить Верховную Раду.

Из врагов народа в революционеры или заключенные?

В тот же день Савченко побывала на допросе в СБУ. По ее словам, она проходит по делу свидетелем и готова дать показания на детекторе лжи. Она также призвала украинцев и военных свергнуть «преступную власть Порошенко».

«Сейчас есть много военных, которые меня слышат, которые соглашаются, что военный переворот в Украине — это достаточно ожидаемое и, наверное, достаточно правильное событие», — сказала Савченко после допроса.

Она обвинила украинскую власть «в преступлениях против украинского народа, во всех тех смертях, произошедших за период действующей преступной власти Порошенко».

Что же будет дальше с Героем Украины Надеждой Савченко? Сейчас ее защищает депутатская неприкосновенность. Но уже на этой неделе состоится голосование по этому вопросу в Верховной Раде. После того как генпрокурор Луценко представит обещанные доказательства вины Савченко, нардепы должны будут решить — снять ли с нее неприкосновенность и дать ли согласие на привлечение ее к уголовной ответственности и арест.

Мнения: героиня фарса, искренний человек и жертва Стокгольмского синдрома

Владимир Фесенко, украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» (Киев):



— Трансформация Надежды Савченко из героини чуть ли не во врага народа за последние полтора года закономерна, учитывая ее специфический политический темперамент и проблемы с самоконтролем. Надежда Савченко из героини трагедии превратилась в героиню фарса.

Когда она триумфально вернулась из российской тюрьмы на родину, она стала для народа народной героиней, украинской Жанной д`Арк. Это вскружило ей голову, она увидела в себе чуть ли не мессию и спасительницу Украины. Она ушла из партии Тимошенко, не стала примыкать к другим движениям, основала свою партию, она — политик-одиночка.

И как политик-одиночка Савченко стала принимать те решения, которые не были поддержаны ни властью, ни обществом. Она встречалась в Минске с главами самопровозглашенных ЛНР и ДНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Она ездила и на оккупированные территории Донбасса. Наконец, Савченко стала говорить о том, что необходимо примириться с сепаратистами. Многие считают, хотя я к этому отношусь скептически, что ее перевербовали и что она не героиня, а агент ФСБ.

К тому же надо понимать, что Савченко — человек войны. Она способна существовать только в режиме военных действий, будь это война с Путиным или война с Порошенко. И как человек войны она стала воплощением агрессивных настроений в обществе. Я считаю фарсом заявления генпрокурора Луценко о том, что она планировала теракт в Верховной Раде, но ее последняя выходка (Савченко пыталась пройти в Раду с пистолетом и гранатами — она пояснила , что пистолет — это ее наградное оружие и она имеет право его носить, что же касается гранат, информацию о них она не подтвердила и не опровергла. — Прим. TUT.BY) показывает, что это как раз в ее характере — она способна к таким действиям.

Что будет дальше, пока сложно сказать. Вполне вероятно, что ее лишат депутатской неприкосновенности, и это произойдет уже на следующей неделе. Тогда будет решаться вопрос о предъявлении ей обвинений, и велика вероятность, что ее задержат. Для властей это не самый лучший выход, потому что в этом случае Надежда может опять стать жертвой — для той части общества, которая критически относится к власти и Порошенко.

Оптимальным вариантом для Надежды и Украины был бы вариант, когда она покинет страну. Но вот куда она поедет — это большой вопрос.

Илья Азар, российский журналист, специальный корреспондент «Новой газеты» (Москва):

— Украинцы, конечно, ожидали от Савченко после возвращения из российского СИЗО совсем другого. Наверное, она могла бы даже президентом стать (хотя Порошенко и элиты все равно нашли бы способ ее нейтрализовать). Но вышло иначе — слишком много было неприемлемых для современной украинской политики слов и неудачных действий. Уже давно в Украине укрепились две основные точки зрения: что Савченко агент Путина и что она сумасшедшая.

Для завербованного агента Путина она действует слишком прямолинейно и бездарно: рейтинг ее опустился до 1% еще до обвинения в бредовом теракте — в эту версию может верить только совсем наивный «патриот» и ее можно смело отбросить (или записать и меня в агенты, отмазывающего подельницу).

Остается вторая версия — ее неадекватность. И тут не так важно, понимается под ней именно заболевание или излишняя простодушность и мессианство (которые в ней есть). Я ездил к Надежде на суд в Донецке, потом встречался с ней в Киеве, когда готовил большой материал о том, как «она из героя превратилась в изгоя». Мне она показалась искренним, не очень приятным, слишком уверенным в своей миссии человеком. Но я на самом деле недостаточно ее изучил, чтобы делать какие-то окончательные выводы.

Мне кажется, ее история в первую очередь о том, что бывает, когда обычный (и при этом неравнодушный, даже пассионарный) человек попадает в постсоветскую политику, причем сразу на довольно высокий уровень и с огромным уровнем известности. Такого ведь не бывает. Это не Путин (помощник Собчака, директор ФСБ) или Порошенко (влиятельный бизнесмен), даже не Бердымухамедов (врач Туркменбаши).

Савченко из ниоткуда вдруг ворвалась на вершину политического Олимпа и решила (полагаю, что искренне) помогать людям — для начала остановить войну. Действовать по правде, по справедливости, как это понимают в народе. А это невозможно — в политике все так не работает, там свои, в основном отвратительные законы, которым человек учится, постепенно поднимаясь наверх. Хорошо это понимаю как человек, ставший минувшей осенью муниципальным депутатом в Москве.

Сейчас украинская власть нейтрализовала Саакашвили и Савченко — людей, которые могли бы стать заметными фигурами на условном новом майдане. Не исключаю, что она говорила, что Порошенко надо свергать, что надо всех к черту перестрелять в Раде, могла даже дать в разговоре согласие на реализацию такого плана (что там конкретно было, узнаем позже). Но ведь так думают и говорят многие в народе (и не только в Украине), только нет возможности, желания действовать.

Виталий Мороз, украинский журналист, эксперт по новым медиа (Киев):



— Савченко была приглашена в политику одним из ключевых политиков-популистов в Украине — Юлией Тимошенко. В послереволюционное время политиками также стали многие другие неизвестные до Майдана люди — Парасюк или Гаврилюк — их вынесла народная слава и их «подобрали» более опытные политики.

Но их всех объединяет общая черта — неопытность, плохое образование, отсутствие собственной команды.

К тому же Савченко стала объектом карательной медицины Кремля. И она вошла в украинскую политику как сломленный человек, скорее всего со «стокгольмским синдромом».

Для Украины — это хороший урок популизма, который снова будут использовать политики на предстоящих выборах — продвижение людей-символов, медийных персонажей, которыми легко манипулируют партии или же Россия.