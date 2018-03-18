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Глава МИД Украины призвал ЕС ввести санкции в отношении Шредера

19.03.2018 06:19 — Новости Мира | Tut.by  
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Важно ввести санкции против тех, кто занимается продвижением проектов Путина за границей, считает Павел Климкин. По его словам, Герхард Шредер — важнейший лоббист Путина во всем мире.


Герхард Шредер. Фото: Reuters

В свете нарастающего напряжения между западными странами и Россией министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ввести санкции в отношении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Об этом Климкин заявил в воскресенье, 18 марта, газете Bild.

По словам министра, важно ввести санкции против тех, кто занимается продвижением проектов Путина за границей. «Герхард Шредер — важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз», — подчеркнул глава украинского МИДа.

Вопросом о том, каким образом Герхарду Шредеру до сих пор удавалось избежать санкций, задается и редакция издания The Wall Street Journal. Депутат Европарламента Эльмар Брок согласен с обвинениями, направленными против политика. «То, что бывший канцлер Германии сейчас представляет интересы Путина — это скандал. И удивительно, что это до сих пор не возымело последствий в рамках общественной дискуссии», — подчеркнул Брок.

После того, как в 2005 году Шредер оставил пост канцлера ФРГ, он стал председателем наблюдательного совета проекта «Северный поток». Позднее политик возглавил и совет компании «Северный поток-2», а также совет директоров «Роснефти»

 
 
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Важно ввести санкции против тех, кто занимается продвижением проектов Путина за границей, считает Павел Климкин. По его словам, Герхард Шредер - важнейший лоббист...

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